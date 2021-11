vor 27 Minuten

Weihnachtspostamt in Himmelstadt öffnet am Wochenende

Am Adventssonntag öffnet das Postamt in Himmelstadt im Landkreis Main-Spessart offiziell. Bis zu 80.000 Briefe werden hier bis Weihnachten beantwortet - in denen es mal um eine Puppe mit Windpocken geht, mal um das ersehnte Ende eines Streits.