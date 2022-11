Weihnachtspostamt Himmelstadt: Die rechte Hand des Christkinds

Wie jedes Jahr eröffnet am ersten Adventssonntag das einzige bayerische Weihnachtspostamt in Himmelstadt. Wunschzettel mit ausgeschnittenen Werbefotos, selbstgebastelte Weihnachtssterne, kleine Gemälde: Die Wunschzettel könnten unterschiedlicher nicht sein. Nur eins ist ihnen allen gemein – der Empfänger: "An das Christkind, Weihnachtspostamt, 97267 Himmelstadt".

Ehrenamtliche Helfer beantworten Briefe

Früher oder später geht jeder dieser Wunschzettel durch die Hände von Rosemarie Schotte und ihrem Team an ehrenamtlichen Helfern. Sie sortieren die Post und legen sie in Kisten mit unterschiedlichen Beschriftungen. "Dieser Stapel ist die Herausforderung, dass man die Adresse findet und zwar die vollständige Adresse", sagt die 80-Jährige. Der Brief ohne Nachname landet in einer der Kisten. Die Helfer versuchen ihn noch irgendwie ausfindig zu machen.

Besonders anrührende Briefe

Eine Box steht auf Rosemarie Schottes Schreibtisch. Sie sieht aus wie jede andere, doch der Inhalt dieser Briefe ist anders. Er geht unter die Haut. Rosemarie Schotte liest: "Ist adressiert an die Mama, in Kopie an das Christkind: Liebe Mama, letztes Jahr konnte ich dir noch ins Hospiz schreiben, dieses Jahr fehlst Du mir einfach unendlich." Der 80-Jährigen kommen die Tränen. Diese Briefe beantwortet sie alle persönlich und handschriftlich. Sie nimmt sich dafür extra Zeit und versucht, die richtigen Worte zu finden. Keine einfache Aufgabe, die rechte Hand des Christkinds zu sein.

Siebenjähriger Helfer aus der Ukraine

Auch aus Russland sind Briefe dabei, einer aus Sibirien. "Peace for everyone" – Frieden für alle Menschen – wünscht sich der Absender. Rosemarie Schotte hat heuer einen kleinen Helfer an ihrer Seite. Stan ist sieben Jahre alt und im Frühjahr mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet. Die beiden haben sich angefreundet. Sie bringt ihm deutsch bei und er hilft ihr, die Weihnachtspost zu zählen. "Ich habe Dir lieb, Rosemarie", sagt Stan und drückt seine Ersatzoma, zu der Rosemarie Schotte geworden ist.

80.000 Briefe ans Christkind

Dann geht die Arbeit weiter. 80.000 Briefe ans Christkind wollen beantwortet werden. Was genau darin steht, will Rosemarie Schotte nicht verraten. Es soll eine Überraschung für die Kinder und Erwachsenen bleiben. Aber sie verspricht: Wenn der Wunschzettel mit vollständigem Absender bis zum 12. Dezember im Weihnachtspostamt eintrudelt, kommt auch eine Antwort.

30 Jahre Helferin des Christkinds

Seit 30 Jahren ist Rosemarie Schotte nun schon die rechte Hand des Christkinds. "Das Weihnachtspostamt ist mein Lebenswerk", sagt sie. "Und ich mache es mit Leidenschaft und mit Herz. Und ich hoffe, dass ich in der Lage bin, in den kommenden Jahren noch weiterzumachen." Seit 1986 öffnet die Filiale in Himmelstadt immer am ersten Advent. Zu Beginn kamen in der Filiale noch 3.500 Briefe an. Zum diesjährigen Dienstjubiläum bekommt Rosemarie Schotte von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein einzigartiges Geschenk überreicht: eine Sonder-Briefmarke mit ihrem Gesicht.