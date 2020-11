Weihnachtspost ans Christkind wird trotz Corona beantwortet

Kinder wünschen sich Ende der Corona-Krise

Briefe aus etwa 120 Ländern weltweit kommen in Himmelstadt jedes Jahr an. 2020 allerdings fallen viele Wünsche der Kinder anders aus als sonst. "Ich wünsche mir, dass Corona vorbeigeht, weil ich meine Großeltern drücken möchte", schreiben Kinder in ihren Wunschzetteln an das Christkind. Viele Kinder würden davon berichten, dass sie ihre Großeltern vermissen, sagt Rosemarie Schotte.

Sorgen von der Seele schreiben

Aber nicht nur Kinder schreiben ihre tiefsten Wünsche in den Brief ans Christkind. Auch viele Erwachsene erzählen von tragischen Schicksalen: wissend, dass hinter der Adresse nicht das Christkind, sondern Rosemarie Schotte mit ihren Himmelstädter Helferinnen steckt.

"Ich denke da ist es egal, an wen man schreibt, es geht darum, die Sorgen raus zu lassen", sagt Rosemarie Schotte. "Ob das jetzt das Christkind ist, der Nikolas, Weihnachtsmann oder die Elfen. Hauptsache es ist mal aufs Papier gebracht." Für solche Briefe nimmt sich Schotte extra Zeit, um sie persönlich zu beantworten.

Einziges Weihnachtspostamt in Bayern

Bei dem Postamt handelt es sich um eine Kooperation der Gemeinde Himmelstadt und der Deutschen Post. Es ist das einzige Weihnachtspostamt in Bayern. Die Ehrenamtlichen bitten darum, dass Briefe an das Christkind spätestens zehn Tage vor Heiligabend in der Schreibstube eingehen.

Wer an das Weihnachtspostamt schreiben möchte, kann seinen Brief wie folgt adressieren: An das Christkind, 97267 Himmelstadt.