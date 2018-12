Weihnachtsmesse im Gefängnis

Besondere Gottesdienste feiern auch in diesem Jahr der Bischof und die Weihbischöfe der Diözese Augsburg am Heiligen Abend gemeinsam mit den Insassen in den Justizvollzugsanstalten der Region. Weihbischof Florian Wörner zelebriert den Gottesdienst in Gablingen, Weihbischof Anton Losinger den in Kaisheim. Er bringe einen Spenden-Scheck für die Gefängnisseelsorge und kleine Geschenke mit, sagte Losinger. Besonders wichtig sei ihm aber das Treffen danach, bei Kaffee und Kuchen mit bis zu 30 Gefangenen jeder Altersstufe.

Gute Gespräche

Losinger, der seit 20 Jahren am Heiligen Abend in verschiedenen Haftanstalten die Messe feiert, erklärte, am Anfang gedacht zu haben, man könne sich ja auch bedroht fühlen, aber das Gegenteil sei der Fall. Es kämen immer gute Gespräche zustande. Dort säßen zum Teil hartgesottene Typen, die jetzt Zeit hätten, zum Nachdenken. „Wer an Weihnachten keinen Freigang kriegt, hat echt was auf dem Kerbholz“, so Losinger. "Diese Tage an Weihnachten sind spürbar etwas Anderes, das sagen auch die Justizvollzugsbeamten. Man merkt, dass das für die Gefangenen etwas Besonderes ist."