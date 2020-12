Weihnachtsmarkt ohne Glühwein: Trend zum Privatverzehr

Wenn es keinen Glühwein auf den Weihnachtsmärkten gibt, dann wird er daheim getrunken. Diesen Trend stellt die Winzergemeinschaft Franken fest. "Wir füllen momentan ganz viel Glühwein. Der geht momentan richtig gut!", so Andreas Oehm, Vorstands-Vorsitzender der Winzergemeinschaft. Auch die Weingüter und Marktkaufleute haben den Trend aufgegriffen. Ihre Glühweine füllen sie in diesem Jahr deshalb vermehrt in Flaschen ab. An die Einnahmen der letzten Jahre können sie aber nicht anknüpfen.

Bergtheimer Weingut setzt auf den Handel

Das Weingut Schmitt in Bergtheim hat in den vergangenen Jahren mehrere Stände auf den Weihnachtsmärkten in Bayern mit seinen Glühweinen beliefert. In diesem Jahr mussten das Weingut umdenken: "Wir haben durch den Lockdown gesagt, wir müssen verstärkt in den Handel gehen", sagt Frank Kraiß, einer der Inhaber des Weinguts. "Wir haben extra einen Außendienstler eingestellt." Das Weingut rechnet damit, die gleiche Menge an Glühwein zu verkaufen wie in den Jahren zuvor.

Glühwein in Flaschen statt in Kanistern

Trotzdem sind die Einnahmen in diesem Jahr geringer als in den Jahren zuvor. Normalerweise beliefert das Weingut die Stände auf dem Weihnachtsmarkt mit 100 Liter-Kanistern ihres Glühweins. In diesem Jahr wird jeder einzelne Liter in Flaschen abgefüllt, die Flasche anschließend etikettiert und verpackt. "Das ist ein riesiger Mehraufwand, und die Produktionskosten sind dadurch natürlich auch höher", sagt Anja Kraiß-Schmitt, die ebenfalls Inhaberin des Weinguts ist. Trotzdem ist die Familie froh, er sie ihren Glühwein doch noch verkaufen können. So kann sie im nächsten Jahr einen neuen Jahrgang produzieren und ausschenken.

Marktkaufleute leiden erheblich

Neben den Winzern sind auch die Marktkaufleute vom fehlenden Glühwein-Ausschank betroffen. Werner Baumeister betreibt mehrere Stände auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt, in diesem Jahr bleibt ihm jedoch nur seine Mandelbrennerei. Er musste seine Aushilfen von 35 auf gerade mal zwei reduzieren. "Es ist traurig. Uns geht es nicht nur um den Verkauf. Wir leben unser Glühwein-Geschäft, wir lieben unsere Kundschaft, wir brauchen die Gespräche. Das Gesellschaftliche fehlt uns sehr", sagt er über das Ausbleiben des Glühwein-Ausschanks.

Seine Glühweinproduktion hat Werner Baumeister aber nicht komplett gestoppt, sondern hat sich ebenfalls für die Abfüllung in Flaschen entschieden. Er bezieht Qualitätswein aus Nordheim in Unterfranken und würzt ihn selbst. Trotzdem hat er bei dem Weingut in diesem Jahr deutlich weniger eingekauft.