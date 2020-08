Weihnachtsmärkte zur Corona Zeit - Die Lage in der Oberpfalz

Bis zu Beginn der Weihnachtsmärkte sind es noch gut drei Monate. Dieses Jahr ist, aufgrund von Corona, nicht sicher in welcher Form die Weihnachtsmärkte stattfinden können. Die Städte in der Oberpfalz stecken in den Planungen um die Hygienemaßnahmen zu sichern.

Weihnachtsmarktplanung in Regensburg läuft

Die Stadt Regensburg lässt noch einiges offen, allerdings stehe eine Absage des Weihnachtsmarktes aktuell nicht im Raum, so eine Pressesprecherin. "Wir haben bisher keine finale Entscheidung getroffen in welcher Form der Weihnachtsmarkt stattfinden soll, planen aber natürlich schon Hygienemaßnahmen." Essentiell gestaltet sich hierbei die Frage, wo die Leute stehen bleiben sollen, um die Besucher möglichst zu entzerren, aber doch allen Bedürfnissen von Gastronomen sowie Einzelhändlern gerecht zu werden. Neben dem Neupfarrplatz sind auch Orte wie die Maxstraße und der Kornmarkt im Gespräch.

Der "Romantische Weihnachtsmarkt" auf Schloss St. Emmeram bei Thurn und Taxis hingegen wird sicher stattfinden, so der Veranstalter Peter Kittel zum BR. Das Gelände mit circa 80.000 Quadratmeter sei groß genug um die Besucherströme zu lenken und die Hygienemaßnahmen entsprechend einzuhalten, so Kittel. Außerdem wird es ein neues Online-Ticketsystem geben. Im Bedarfsfall wird es möglich sein, die Tickets zu personalisieren. Über eine entsprechende Einbahn-Regelungen, bei denen Besucher nur in eine Richtung laufen können, wird weiterhin nachgedacht.

Weihnachtsmarkt Schloss Guteneck größer als sonst

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck (Landkreis Schwandorf) finde "zu tausend Prozent statt", alles bleibe normal, zeigt sich die Sprecherin vom Schloss Guteneck optimistisch. Sie werden alles daransetzen, dass er stattfinden kann. Um der Corona-Situation gerecht zu werden, wird das Gelände von 50.000 auf circa 60.000 Quadratmeter vergrößert. Es wird eine neue Hüttenstraße geben. Weiterhin laufen die Ideen, die Besucherzahl pro Tag einzuschränken und dafür einen zusätzlichen Tag einzuplanen. Außerdem gibt es Planungen um den Infektionsschutz zu sichern.

Weihnachtsmarkt in Amberg mit abgespecktem Programm

In Amberg laufen ebenfalls die Planungen um die Hygienemaßnahmen für den Weihnachtsmarkt zu sichern. Der Weihnachtsmarkt wird mit einem kleinerem Programm als sonst stattfinden, so eine Sprecherin der Park- und Werbegemeinschaft Amberg. Ansonsten ist geplant den Markt weitläufiger als sonst zu gestalten. Neben dem Marktplatz und der Rathausstraße sind noch andere Plätze in Planung, um die Besuchermasse zu entzerren. Das Konzept soll Mitte September der Stadt vorgestellt werden.