Absagen oder mit 2G? Weihnachtsmärkte unter Corona-Bedingungen

Bad Füssing, Ingolstadt und Rosenheim haben ihre Weihnachtsmärkte bereits in der vergangenen Woche abgesagt. In Erding soll der traditionelle Christkindlmarkt auf dem Schrannenplatz auch in diesem Jahr stattfinden – wegen der angespannten Corona-Lage jedoch mit 2G-Konzept. Der Markt wird eingezäunt, hereingelassen werden nur Geimpfte und Genesene.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagt Oberbürgermeister Max Gotz: "Bei solchen Entscheidungen versuche ich eben mit Maß und Ziel eine Mitte zu finden, so dass man nicht alles komplett wegwischt, aber dass man das Unverständnis, das gegenüber Großveranstaltungen, sportlichen Veranstaltungen dann auch geäußert würde, dass man das schon auch in seine Entscheidung einbaut."

München sagt den großen ab, erlaubt aber kleinere Märkte

Einen einheitlichen Kurs gibt es nicht in Bayern. Das zeigt schon das Beispiel München, wo der große Markt auf dem Marienplatz abgesagt wurde, kleinere, private Märkte jedoch stattfinden können. Dann jedoch mit 2G-Konzept.

Oberbürgermeister Dieter Reiter begründet die Absage des großen Weihnachtsmarktes mit den hohen Inzidenzen und der angespannten Lage in den Münchner Krankenhäusern: "Es ist keine einfache Entscheidung, weil mir auch klar war, dass wir alle, gerade um die Weihnachtszeit herum, ein bisschen Entspannung gern gesehen hätten." Andererseits bitte er um Nachsicht. Alle Fachleute hätten gesagt, dass es geradezu absurd wäre, "auf der einen Seite festzustellen, dass die Kliniksituation dramatisch ist, auf der anderen Seite aber zu ermöglichen, dass sich Menschen wieder in großen Massen treffen".

Landshut wartet ab

München folgt damit dem Beispiel anderer Städte wie Ingolstadt oder Rosenheim, die schon in der vergangenen Woche ihren Markt abgesagt hatten. Die Stadt Nürnberg hat dagegen beschlossen, an ihrem Konzept eines dezentralen Christkindlmarktes, der sich über die gesamte Innenstadt erstreckt, festzuhalten. Glühwein soll in eigenen Bereichen mit 2G-Kontrolle ausgeschenkt werden. Aber noch ist nicht überall das letzte Wort gesprochen. In Landshut sollte der Weihnachtsmarkt eigentlich diesen Donnerstag eröffnet werden. Oberbürgermeister Alexander Putz hat den Termin nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Man wolle die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag und die Entwicklung der kommenden Tage abwarten, ob es landes- oder bundeseinheitliche Regeln gebe. Mit der Entscheidung wollte Putz verhindern, "dass man möglicherweise ein Schutz- oder Hygienekonzept noch anpassen muss, was möglicherweise auch vom Personalaufwand noch Vorkehrungen bedarf. Und das alles wollten wir nicht starten und dann zwei bis drei Tage später möglicherweise nachjustieren."

Eine Entscheidung wird in Landshut wohl erst Ende der Woche fallen. Und wenn auch auf Bundesebene noch weitreichende Entscheidungen getroffen werden, könnte es sein, dass auch andere Städte ihr Konzept noch einmal ändern müssen.