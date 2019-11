Weihnachtsmärkte in Unterfranken: Die ersten sind eröffnet

Rund 40 Schausteller und Marktkaufleute der verschiedenen Branchen bieten auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ihre Waren feil. Wie in den vergangenen Jahren wird wieder eine sogenannte lebende Krippe mit drei Jakobsschafen vom Wildpark Schweinfurt zu sehen sein. Am Samstag erscheint das "Nürnberger Christkind" um 15 Uhr auf den Schweinfurter Marktplatz. Der Schweinfurter Weihnachtsmarkt dauert bis zum 23. Dezember.

Aschaffenburger Weihnachtsmarkt am Schloss Johannisburg

Der Aschaffenburger Weihnachtsmarkt auf dem Aschaffenburger Schlossplatz wartet mit über 60 Buden auf. Bis zum 23. Dezember haben die Besucher jeweils von 10 bis 21 Uhr die Möglichkeit, ins vorweihnachtliche Treiben einzutauchen. Dabei können sie nicht nur Handwerkliches, Kerzen und Gewürze kaufen, sondern Glühwein, gebrannte Mandeln, Rostbratwurst und Reibekuchen genießen. Typisch für den Aschaffenburger Weihnachtsmarkt ist eine große Weihnachtspyramide, ein überdimensionaler Nussknacker sowie eine Krippe im fränkischen Stil mit lebensgroßen Holzfiguren.

Würzburger Weihnachtsmarkt auf dem Oberen und Unteren Markt

Der Würzburger Weihnachtsmarkt findet von Freitag bis zum 23. Dezember statt. 135 Stände stehen auf dem Oberen und Unteren Markt sowie in der Eichhornstraße. Der Würzburger Weihnachtsmarkt bleibt seiner Tradition verpflichtet. Der Heilige Nikolaus besucht den Markt, die Besucher können selbst Kerzen aus echtem Wachs ziehen oder Weihnachtsgeschenke für die Familie kaufen, begleitet von weihnachtlicher Livemusik auf der Bühne. Am Vierröhrenbrunnen findet regelmäßig der Künstlerweihnachtsmarkt statt.

Weihnachtsmarkt in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth

Am ersten Advent findet in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth im Landkreis Main-Spessart der traditionelle Adventsbasar statt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren Kunsthandwerker aus der Region und die Werkstätten aus Hohenroth ihre Produkte. Zu kaufen gibt es dort alles, was die geistig behinderten Bewohner der Dorfgemeinschaft selbst herstellen, so etwa nachhaltiges Holzspielzeug, handgezogene Kerzen aus Bienenwachs, Teppiche, Seifen, Öle, Tees, Käse und Joghurt. Das Hohenrother Musikensemble lädt außerdem zum Adventssingen ein. Für Kinder gibt es besondere Angebote, so etwa ein Märchen-Puppenspiel, Hufeisen-Basteln, Kerzen-Ziehen oder Wolle-Spinnen. Das Dorf ist am Sonntag nicht mit dem Auto befahrbar. Parkplätze sind ausgeschildert. Von den Bahnhöfen in Gemünden oder Rieneck aus ist ein ein Shuttle-Service eingerichtet.

Himmelstadt: Weihnachtsmarkt rund ums Weihnachtspostamt

Am Sonntag, den 1. Advent, öffnet das einzige bayerische Weihnachtspostamt in Himmelstadt zum nunmehr 34. Mal seine himmlischen Pforten. Im geschmückten Weihnachtspostamt im Rathaus von Himmelstadt werden am 1. Adventssonntag von 15 Uhr bis 19 Uhr und am dritten Adventswochenende an beiden Tagen Briefe entgegengenommen. Der festlich geschmückte Weihnachtsmarkt öffnet am 1. und 3. Adventswochenende jeweils samstags von 15 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 19 Uhr. Er ist mit seinen 58 Lauben und 15 Hütten mittlerweile einer der attraktivsten und schönsten in der Region - mit wechselnden Musikgruppen, vielfältigem Kinderprogramm, einer Geschichtenerzählerin, Stockbrotgrillen und Kerzenziehen sowie eigenem Handwerkermarkt.

11. Weihnachtsmarkt in Kürnach

In Kürnach findet am ersten Adventswochenende der mittlerweile elfte Weihnachtsmarkt am Kirchberg statt. Der Platz um das Haus der Vereine und die Pfarrkirche St. Michael verwandelt sich in ein Lichtermeer mit festlich geschmückten Buden. Zum Verkauf stehen allerhand Weihnachtsartikel, frisch gezapftes "Weihnachtsmarktbier", die Kürnacher Feuerzangenbowle nach Spezialrezept und Glühwein nach Rezepten regionaler Winzer. Für die Kinder gibt es ein Karussell und eine Kinderbetreuung, bei der die Kinder Lebkuchen verzieren können. Eine besondere Überraschung ist um 22 Uhr, wenn der Nachtwächter und sein Lehrling gemeinsam den Weihnachtsmarkt beschließen.

Premiere in Rottenbauer: Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk-Verkauf

Im Würzburger Stadtteil Rottenbauer findet am Sonntag (01.12.19) der erste Weihnachtsmarkt mit einem Kunsthandwerk-Verkauf statt. Von 10 bis 21 Uhr bieten im Pfarrheim Sankt Josef regionale Kunsthandwerker Selbstgemachtes aus Holz, Glas, Metall und Ton zum Verkauf – darunter etliche Anregungen für den weihnachtlichen Gabentisch. Nachmittags gibt es Kaffee, Tee und Kuchen, außerdem Glühwein und alkoholfreien Punsch. Die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf und aus den Standgebühren der Aussteller fließen einem guten Zweck zu.