Weihnachtsmärkte in Schwaben – Städte warten auf Regierung

Nach einem Jahr fast komplett ohne Weihnachtsmärkte soll in diesem Dezember trotz Corona wieder vorweihnachtliche Stimmung in den schwäbischen Innenstädten aufkommen. Viele Städte und Gemeinden stecken gerade mitten in den Planungen für die Vorweihnachtszeit, doch alles hängt von den geltenden Corona-Bestimmungen ab.

Unsicherheit für Glühweinstände

Das Marktamt der Stadt Augsburg steht bei den Planungen für den Christkindlesmarkt deshalb vor einem Problem: Wenn auch im Dezember noch die Regeln der aktuellen Infektionsschutzverordnung gelten sollten, darf auf dem Rathausplatz kein Alkohol konsumiert werden, da der Platz als "öffentliche Verkehrsfläche" gilt. Einen Christkindlesmarkt gäbe es dann zwar – aber ohne die üblichen Menschentrauben vor den Glühweinständen.

Augsburger Christkindlesmarkt nur mit 3G

Ansonsten steht das Konzept für den 3G-Christkindlesmarkt in Augsburg aber laut Friedrich Wüst vom Marktamt. Gemeinsam mit Ordnungs- und Gesundheitsamt habe man angedacht, die Verkaufsbuden und Stände am Rathausplatz einzuzäunen. Am Eingang würden dann die 3G-Nachweise kontrolliert. Security und Zaun kosten die Stadt rund 40.000 Euro. Ob diese Geld genehmigt wird, muss der Volksfestbeirat Mitte Oktober noch entscheiden. "Wir hoffen bis dahin sehr auf eine neue Infektionsschutzverordnung aus München, die den Alkoholkonsum neu regelt", sagt Wüst.

Nördlingen plant romantischen Weihnachtsmarkt

Auch die Stadt Nördlingen steckt mitten in den Planungen für den Weihnachtsmarkt. Laut Daniel Witzinger, dem Leiter der Tourist-Information, soll dieser "relativ normal" aussehen. "Wir gehen von einem optimistischen Fall aus, denn verkleinern ist immer leichter als vergrößern", so Witzinger. Geplant ist der romantische Weihnachtsmarkt vom 26. November bis zum 23. Dezember und soll sich über die gesamte Nördlinger Fußgängerzone erstrecken.

Mehr Platz auf dem Markt für Corona-Abstand

Weil die Marktstände in diesem Jahr weiter auseinander stehen, hat die Stadt die Fläche um rund 20 Prozent vergrößert. Das Rahmenprogramm ähnelt mit Krippenweg, Altstadt-Führungen und Konzerten dem des Vorjahres. Daniel Witzinger hofft, dass für Veranstaltungen unter freiem Himmel keine Einschränkungen mehr kommen. Im Winter 2020 hatte in Nördlingen zumindest ein kleiner Markt stattfinden können, wenn auch ohne Gastronomie.

Lindau hätte Richtlinien gerne früher gehabt

Unsicherheit herrscht dagegen noch in Lindau, denn auch dort wartet man auf Entscheidungen der Staatsregierung. Für die Händler, die Ware bestellen müssen, sei das eine unbefriedigende Situation, kritisiert der Lindauer City-Marketing-Chef Arnold Weiner. "Ich hätte erwartet, dass man es in München im zweiten Jahr der Pandemie schafft, die Richtlinien früher zu erstellen. Wir können eine Lindauer Hafenweihnacht nicht innerhalb von drei Wochen auf die Beine stellen", sagt Weiner im Gespräch mit dem BR

Händler warten auf Entscheidungen der Regierung

Er hätte sich gewünscht, schon Mitte des Jahres die Maßgaben von der Staatsregierung zu bekommen und notfalls eben einen Plan B zu entwerfen. Bei der Hafenweihnacht stehe schließlich nicht nur Bude an Bude, sondern es gelte ein ganzes Rahmenprogramm zu entwerfen und umzusetzen. Nun bekomme er täglich Anrufe von Händlern, Hoteliers und dem Einzelhandel, die wissen möchten, ob die Lindauer Hafenweihnacht stattfinden kann. In Lindau setzt man darauf, die Veranstaltung am 25. November zu eröffnen und hofft, dass die Staatsregierung da nicht im letzten Moment einen Strich durch die Rechnung macht.