Schwabens Schausteller ohne Weihnachtsmärkte in Existenznot

Es war bereits alles aufgebaut, als die Absage kam: Der Augsburger Christkindlesmarkt hätte als einer der letzten Weihnachtsmärkte der Region stattfinden sollen, mit umfangreichem Hygienekonzept und Infektionsschutzmaßnahmen. Als Buden und Stände bereits aufgestellt und eingeräumt sind, kommt die Absage: In Bayern sind aufgrund der Corona-Lage alle Weihnachtsmärkte abgesagt - eine Hiobsbotschaft für die Schausteller.

Absage trotz tragfähigem Hygienekonzept

"Wir fühlen uns gewissermaßen als Sonderopfer", beschreibt Josef Diebold vom schwäbischen Schaustellerverband die Stimmungslage in seiner Branche. Für den Christkindlesmarkt habe es ein tragfähiges Konzept gegeben, das den Infektionsschutz gewährleistet hätte - zumal der Markt ja draußen stattfinde. Was Diebold und seine Schaustellerkollegen nicht verstehen: "Alle anderen Geschäfte laufen weiter, obwohl wir das bessere Konzept hatten."

Händler bleiben auf der Ware sitzen

Seit über 20 Monaten werden Märkte und Feste in der Region abgesagt, die Stimmung in der Branche sei "einfach schrecklich", so Diebold. Überbrückungshilfen und Co. würden zwar die Fixkosten tragen, allerdings keinen Umsatz generieren - den jeder Betrieb brauche, um zu überleben.

Zusätzlich dazu bleiben die Schausteller jetzt auch noch auf einem Teil der Weihnachtsware sitzen. Frische Lebensmittel könnten zwar wieder abbestellt werden, aber für die erste Charge an Waren müssen sich die Händler nun etwas einfallen lassen. Weil alle Weihnachtsmärkte verboten sind, gibt es nicht gerade viele "Marktplätze" für den Abverkauf.

Schausteller fordern Unternehmerlohn

Viele kleinere Schaustellerbetriebe würden deshalb gerade in die Grundsicherung gehen, Traditionsunternehmen mit einer teilweise über hundertjährigen Geschichte würden Kredite aufnehmen. Der Schaustellerverband fordert deshalb einen sogenannten Unternehmerlohn, der die zumeist selbständigen Gewerbetreibenden absichert. Dieser Unternehmerlohn würde die Basiskosten decken, also zum Beispiel die Krankenkasse.

Freistaat soll für Defizit durch Absage aufkommen

Bei einer Online-Konferenz mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium habe man diesen Vorschlag bereits eingebracht, so Diebold, die Reaktion sei allerdings sehr gegenläufig gewesen. Die Forderung des Schaustellerverbandes lautet deshalb: Wer die Weihnachtsmärkte absagt, soll auch für das daraus entstandene Defizit aufkommen.