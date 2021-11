Weihnachtsmärkte in Oberfranken: Bislang nur wenige Absagen

Finden die Weihnachtsmärkte in Oberfranken im Jahr 2021 statt? Auf diese Frage scheint es noch keine eindeutige Antwort zu geben. Aktuell (Do., 11.11.2021, 11.00 Uhr) ist keiner der größeren Märkte im Regierungsbezirk abgesagt worden, allerdings halten die Verantwortlichen die aktuelle Corona-Lage im Blick, um eventuell kurzfristig reagieren zu können, teilen Sprecher der Städte auf BR-Anfrage mit.

Bayreuther Christkindlesmarkt beginnt kommenden Montag

Der Bayreuther Christkindlesmarkt soll bereits am Montag (15.11.2021) beginnen. Dabei würde beim Anstellen oder an Buden die Maskenpflicht gelten, sowie in Innenbereichen von Verkaufsbuden die 2G-Regel. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Christkindlesmarkt stattfindet", heißt es aus dem Rathaus. Im Bayreuther Winterdorf, das bereits seit dem 15. Oktober geöffnet hat, gilt seit dem 7. November bereits die 2G-Regel.

Bamberg und Selb beraten derzeit

In der Stadt Selb laufen noch Überlegungen, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden könne oder nicht. In Bamberg wurde der Markt bislang nicht abgesagt. Wegen des ausgerufenen Katastrophenfalls stehe eine solche Entscheidung aber auf dem Prüfstand und sei ein mögliches Thema bei Sitzungen des Krisenstabs. Auf einer Pressekonferenz heute Mittag (Do. 11.11.21, 12.30 Uhr) äußert sich Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zur Corona-Lage in Bamberg. Sollte bis dahin eine finale Entscheidung zum Weihnachtsmarkt getroffen sein, wird diese in diesem Rahmen verkündet.

Kleinere Weihnachtsmärkte sind abgesagt worden

Nach aktuellem Stand sind auch in Coburg, Lichtenfels, Kronach, Marktredwitz, Wunsiedel und Hof die Weihnachtsmärkte nicht abgesagt. Man müsse dabei jedoch natürlich die Entwicklungen der nächsten Tage und Wochen abwarten, so ein Sprecher der Stadt Hof. Kleinere Märkte sind derweil bereits sicher abgesagt worden: In Hohenberg an der Eger, Thiersheim, Bad Rodach und Seßlach wird es 2021 keine Weihnachtsmärkte geben.

Weihnachtsmärkte stehen bayernweit auf der Kippe

Ob es im Freistaat in diesem Jahr Weihnachtsmärkte geben wird, steht nach Angaben der Staatsregierung noch nicht fest. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte nach der Kabinettssitzung am Dienstag, man müsse die Dynamik der Corona-Welle abwarten. Es könne nicht sein, so Holetschek wörtlich, dass draußen die Punschbuden offen sind, während in den Kliniken Ausnahmezustand herrscht. Ministerpräsident Söder betonte allerdings, grundsätzlich handle es sich um Freiluft-Veranstaltungen mit geringerem Ansteckungsrisiko.

Erste Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt

Wegen der steigenden Coronazahlen sind am gestrigen Mittwoch in Bayern die ersten Weihnachtsmärkte abgesagt worden. So teilte die Stadt Rosenheim mit, der Christkindlmarkt werde heuer nicht stattfinden. Der Landkreis Miesbach sagte alle Märkte rund um den Tegernsee ab. Betroffen sind auch alle Märkte in den 14 Gemeinden des Landkreises Fürth. In Nürnberg laufen dagegen die Vorbereitungen für den Christkindlesmarkt vorerst weiter.