Weihnachtsmärkte in Mittelfranken: Einige sollen stattfinden

Der berühmte Christkindlesmarkt in Nürnberg soll in diesem Jahr wieder öffnen, allerdings anders als bisher. Michael Fraas (CSU), Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg, sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Er wird dezentralisiert werden und nicht nur auf dem Hauptmarkt stattfinden, sondern auf vier Plätzen".

Christkindlesmarkt verteilt auf viele Plätze

Geplant sei den Christkindlesmarkt in diesem Jahr neben dem Hauptmarkt auch auf der Insel Schütt, dem Lorenzer- und Jakobsplatz stattfinden zu lassen. Auf den Wegen zwischen den Buden solle es außerdem eine Maskenpflicht geben, so Fraas. Der Ausschank von Glühwein werde nur in bestimmten, abgegrenzten Bereichen möglich sein. Einen "To go"- Verkauf für Glühwein gebe es nicht. Die Planungen für den Markt fänden derzeit immer unter Beobachtung des Infektionsgeschehen statt, so der Wirtschaftsreferent. Klar ist schon, dass das Christkind seinen Prolog in diesem Jahr nur virtuell halten wird.

Planungen laufen auch in Fürth

Auch in Fürth laufen die Planungen für den Weihnachtsmarkt. Dabei orientiert sich die Stadt Fürth an der sogenannten "Corona-Ampel". Zeigt die Ampel grün, so liegt der Inzidenzwert unter 35 positiven Covid-19-Fällen bei 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Bei gelb über 35 und bei rot über 50 pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Solang die Ampel grün ist, bin ich optimistisch. Solang sie gelb ist, sehe ich Chancen. Wenn es auf rot umschwenkt, sehe ich keine Chancen mehr".

Viele Städte arbeiten an Konzepten

Es gebe zwei Varianten, wie ein Weihnachtsmarkt aussehen könnte, so Jung. Entweder man erweitere den Bereich an der "Fürther Freiheit" und schaffe so mehr Platz oder es gebe, ähnlich wie in Nürnberg, eine dezentrale Lösung mit verschiedenen Plätzen. Das habe sich bereits beim "Herbstvergnügen" gut bewährt, es hätte dort keine Corona-Infektionen gegeben, so Fürths Oberbürgermeister. Auch in Erlangen, Ansbach und Dinkelsbühl wird an Konzepten gearbeitet, wie Weihnachtsmärkte in diesem Jahr trotzdem stattfinden können. Auch hier soll es zum Teil dezentrale Varianten geben. Die Stadt Roth hat ihren Markt bereits Ende September abgesagt.