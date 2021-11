Wie Weihnachtsmärkte in Bayern mit Corona umgehen

Der Glühweinduft steigt den Menschen in Bayreuth erstmal nur gefiltert durch die FFP2-Maske in die Nasen. Dort wurde heute der Christkindlesmarkt gestartet – früher als sonst, damit die Schaustellerinnen und Schausteller mehr Zeit haben, um ihre Produkte zu verkaufen. Und eben mit neuen Regeln: An Verkaufsständen, auch in Schlangen, gilt eine FFP2-Maskenpflicht, in Innenbereichen die 2G-Regel. Hintergrund sind die nach wie vor die schnell steigenden Infektionszahlen in Bayern. So wie in Bayreuth könnten auch andere Märkte aussehen, die demnächst starten.

Augsburg will neue Maßnahmen flexibel umsetzen

Das gilt auch für den Christkindlesmarkt in Augsburg: Der soll ab dem. 22. Dezember stattfinden, wie der Wirtschaftsreferent der Stadt, Wolfgang Hübschle, am Montag bekanntgab. Die Abstände zwischen den Buden seien größer als sonst, außerdem solle es sogenannte Genussinseln geben, an denen Speisen und Getränke verkauft werden. Innerhalb dieser Inseln werde es möglich sein, strengere Corona-Maßnahmen umzusetzen.

Entscheidung über Münchner Christkindlmärkte könnte am Dienstag fallen

Aus München heißt es derweil zwar, man wolle das Vorgehen mit Nürnberg und Augsburg abstimmen. Gleichwohl kündigte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an, dass der Krisenstab der Stadt am Dienstag über eine generelle Absage der Christkindlmärkte in München beraten werde.

Wenn ihm die Gesundheitsbehörde sage, die Veranstaltung sei nicht verantwortbar, "dann werden wir auch nicht anders entscheiden", sagte Reiter. Sollten die Märkte aber stattfinden, will Reiter eine FFP2-Maskenpflicht einführen sowie Gastroinseln, zu denen nur Geimpfte und Genesene Zutritt hätten.

Söder für Maßnahmen und Eigenverantwortung

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich erneut in die Diskussion um die Weihnachtsmärkte eingeschaltet. Auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag betonte er die Bedeutung von Abständen, Masken und Einlasskontrollen zu Gastroinseln. Er wolle aber die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abwarten, um dort über das Thema zu sprechen. Außerdem setzt Söder auf die Eigenverantwortung der Menschen: Er glaube, "dass es eine große Zurückhaltung geben wird bei dem Besuch dieser Märkte".

Dezentraler Christkindlesmarkt in Nürnberg

Aus Nürnberg wurde derweil bekannt, dass sich der Christkindlesmarkt vor allem räumlich verteilen soll. Damit wolle man "Zusammenballungen und Gedränge möglichst vermeiden", sagte Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) am Montag. Auch hier setzt die Stadt auf Gastrozonen, zu denen nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Schon zuvor war bekannt geworden, dass das neue Nürnberger Christkind Teresa Windschall nicht auf dem Markt auftreten wird.

Zahlreiche Absagen wegen hoher Inzidenzen

Vergangene Woche hatte es in ganz Bayern zahlreiche Absagen von Weihnachtsmärkten gegeben. So hatten etwa die Landkreise Miesbach in Oberbayern und Fürth in Mittelfranken sämtliche Märkte abgesagt. Auch in Dingolfing, Prien am Chiemsee, Neuburg an der Donau und Ingolstadt wird es dieses Jahr keine Christkindlmärkte geben. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) verwies als Begründung auf die Lage in den Krankenhäusern. Das Klinikum Ingolstadt hatte vergangenen Freitag verkündet, keine Intensivpatienten mehr aufnehmen zu können.