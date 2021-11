Weihnachtsmärkte: Droht doch noch eine Absage?

Ob München, Nürnberg oder Augsburg: In ganz Bayern sind Budenbetreiber gerade dabei, auf den Weihnachtsmärkten ihre Stände aufzubauen. Aber ob sie wirklich öffnen dürfen, ist in einigen Städten und Kommunen noch nicht klar. Fakt ist, so Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbandes: Absagen würden die Schausteller empfindlich treffen.

Weinende Schausteller am Telefon

In einigen Orten wurden die Christkindlmärkte bereits abgesagt, wie In Ingolstadt, Simbach, Bad Füssing, Kempten oder Rosenheim. Auch alle Märkte rund um den Tegernsee im Landkreis Miesbach sowie in allen 14 Gemeinden im mittelfränkischen Landkreis Fürth werden nun doch nicht stattfinden.

Die Enttäuschung ist bei den Schaustellern groß. Der Nürnberger Lorenz Kalb erlebt nach eigener Aussage weinende Kollegen am Telefon, die verzweifelt seien, weil sie seit zwei Jahren nicht mehr arbeiten durften.

Gesundheit der Kunden und Schausteller geht vor

Es gebe eine starke Verunsicherung unter den Schaustellern durch die stündlich sich ändernde Lage, sagt Wenzel Bradac, Präsident des Landesverbandes der Marktkaufleute und Schausteller in Bayern. Gegen eine generelle landesweite Absage würde man sich aber auch nicht auflehnen, weil die Gesundheit der Kunden und Mitglieder vorgeht, teilte der Präsident dem BR mit. Aber er bleibt optimistisch. Die Lage sei ernst, aber nicht hoffnungslos.

Weihnachtsmärkte sind doch an der frischen Luft

Es sei nicht nachzuvollziehen, so Kalb, wenn ausgerechnet das sowieso schon gebeutelte Schaustellergewerbe jetzt als exemplarische Maßnahme hergenommen würde, während Fußballstadien, Clubs und Diskotheken, Gastronomie und Handel normal weiterliefen. Außerdem würden die Absagen nicht nur die Schausteller betreffen, sondern auch Zulieferer, Metzger, Bäcker, Taxifahrer und Hoteliers.

Dabei haben sich die Schausteller auf die Weihnachtsmärkte in der Coronazeit vorbereitet. Man habe Hygiene-Seminare belegt, Hygiene-Konzepte erstellt und die Mitarbeiter motiviert, sich impfen zu lassen. Mehr sei nicht möglich, sagt Schausteller-Vertreter Lorenz Kalb. Was ihn am meisten irritiert: Die Weihnachtsmärkte fänden doch an der frischen Luft statt.

Entzerrter Christkindlesmarkt in Nürnberg

In Nürnberg soll der Christkindlesmarkt bisher stattfinden. Man sei auf alles vorbereitet, so der zuständige Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas. Die Stände sollen in der Stadt verteilt sein, auf dem Hauptmarkt soll es keine Glühweinstände geben.

Auch in München, Augsburg, Regensburg und Passau laufen die Planungen. Bayreuth öffnet seinen Weihnachtsmarkt bereits am Montag.

Kalb befürchtet ein Schaustellersterben

Sollten die Märkte am Ende abgesagt werden, befürchtet Verbandspräsident Lorenz Kalb ein Schaustellersterben. Und damit würden Traditionen abreißen: Er selbst arbeitet in fünfter Generation auf Bayerns Märkten. In Nürnberg betreibt er einen Feuerzangenbowlen-Stand.

Wenzel Bradac befürchtet: Wenn München fällt, dann hätte das einen Dominoeffekt. Peter Bausch vom Münchner Schaustellerverein hofft, dass die rings um München abgesagten Weihnachtsmärkte kein Signal für die Landeshauptstadt sind. Die Lage sei deprimierend.

Schausteller fühlen sich zu Unrecht benachteiligt

In München sind schon viele Stände aufgebaut: auf der Theresienwiese, am Marienplatz, am Rindermarkt und in der Residenz. Bausch versteht nicht, warum man in den Weihnachtsmärkten so ein Problem sieht, da sie doch draußen stattfinden. Er findet das ungerechtfertigt und ungerecht. Viele Schausteller hätten den Eindruck, man habe es auf sie abgesehen.