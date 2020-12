Weihnachtslieder vom Eggenfeldener Kirchturm

In Eggenfelden im Kreis Rottal-Inn werden dieses Jahr an Heiligabend Weihnachtslieder vom Kirchturm aus in die Stadt hinausgesungen. Wie Organisator Florian Jochum mitteilt, werden dazu vier starke Lautsprecher auf dem Kirchturm installiert, die die Musik in alle Himmelsrichtungen verbreiten. In der Kirche wird ein Ensemble mit Sängern aus Eggenfelden live Weihnachtslieder singen.

Musik kommt durch die Luft zu den Eggenfeldenern

Aktuell ist in Kirchen aus Infektionsschutzgründen der Gemeindegesang verboten, aber Ensembles dürfen mit Abstand in einem Gottesdienst singen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen hingegen zuhause bleiben: Ab 17.30 Uhr können sie vor ihre Haustüren treten oder die Fenster öffnen und von dort aus der Musik zuhören. Die Andacht - auch mit Gebeten von Stadtpfarrer Egon Dirscherl - wird etwa 20 Minuten dauern. "Bitte kommen Sie nicht zum Kirchturm, sondern bleiben Sie zu Hause oder in der Ferne. Sollten zu viele Menschen auf den Kirchenplatz strömen, kann eine Absage erfolgen", warnen die Organisatoren.

Klang vom Stadtpark bis zum Krankenhaus

Bereits im Sommer dieses Jahres sei die Anlage ausprobiert worden: "Wir haben bereits durch das Lichtkonzert im Sommer sehr gute Erfahrung. Dort hat man den Klang aus ebendieser Anlage vom Stadtpark bis zum Krankenhaus gehört. Wenn wir jetzt oben am Kirchturm sind, wird sich der Klang noch weiter über ganz Eggenfelden tragen", ist sich Florian Jochum sicher, der einen Chor in Taufkirchen leitet. Für diese außergewöhnliche Weihnachtsandacht hat Jochum das Gesangsensemble zusammengestellt und mit den Sängerinnen und Sängern auch online geprobt.

Nicht nur hören, auch sehen

Damit die Eggenfeldener zudem etwas sehen können, wird die Kirche blau mit einem sich bewegenden Muster beleuchtet. "Wir haben ein Konzept auf zwei Ebenen", erklärt Martin Berger, der für das Licht zuständig ist. "Menschen, die im Stadtzentrum sind, werden den Turm in einem schönen Blau mit einem sich bewegenden Muster sehen. Für Menschen weiter weg, werden wir ganz oben rundherum starke Strahler aufstellen und unser Kirchturm wird wie ein Leuchtturm erscheinen."

Bürgermeister und Pfarrer unterstützen die Idee

Bürgermeister Martin Biber (CSU) und Stadtpfarrer Egon Dirscherl unterstützen laut Jochum die Aktion an Heiligabend. "Viele Menschen dürfen heuer nicht in die Mette oder sie trauen sich nicht. Wir wollen diesen Menschen und allen anderen mit unseren Liedern und den Gebeten von Stadtpfarrer Egon Dirscherl ein Stück Weihnachten, ein Stück Seligkeit nach Hause bringen und ihnen in dieser besonderen Nacht an diesem besonderen Weihnachtsfest das Gefühl geben: Du bist nicht allein", fasst der Organisator die Idee zusammen.