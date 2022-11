Weihnachtslieder schmettern im Max-Morlock-Stadion

Das Adventssingen im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg wird nach zwei Jahren Corona-Pause in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Wie die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH mitteilt, ist das Adventssingen für den 23. Dezember ab 18 Uhr geplant. Der Vorverkauf läuft seit dem 7. November. Ein Euro pro Eintrittskarte gehen dieses Jahr als Spende an die Nürnberger Tafel.

Bis zu 20.000 Sängerinnen und Sänger erwartet

Die bis zu 20.000 Teilnehmenden im Stadion singen bei der Veranstaltung bekannte Weihnachtslieder, begleitet nur von verschiedenen Chören. "Gerade in dieser Schlichtheit können die alten Melodien und die vereinten Stimmen leuchten", so der Fränkische Sängerbund. Die Aktion stelle die Kraft des gemeinsamen Singens unter Beweis.

Als Gäste werden unter anderem das Nürnberger Christkind, die Stadtdekane und Bürgermeister Christian Vogel (SPD), Musicalstar Roberta Valentini und Comedian Sebastian Reich mit Amanda erwartet. Der Fränkische Sängerbund gestaltet die Aktion musikalisch. Und wenn dann jeder beim Singen seine im Preis inbegriffene Kerze entzündet – dann soll es richtig weihnachtlich und besinnlich werden.

Mit den Öffentlichen zum gemeinsamen Singen bei Kerzenlicht

Die normalen Tickets für das rund eineinhalbstündige Sing-Ereignis kosten 7.00 Euro inklusive Gebühren. Darin enthalten sind die An- und Abfahrt mit dem VGN (Nürnberg/Fürth/Stein), eine Kerze, das Programmheft und die Spende von einem Euro für die Nürnberger Tafel. Zudem gibt es VIP-Plätze und Logen zu höheren Preisen. Tickets sind online erhältlich über ticketmaster.de, über die bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Kinder bis vier Jahre haben freien Eintritt.