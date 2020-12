Weihnachtshaus mit Gospelchor in Schwaig bei Nürnberg

Der Himmel über den Hausdächern am Ortsrand von Schwaig bei Nürnberg ist schon fast tiefschwarz, Zeit für Oliver Schott, die letzten Stecker in die Dose zu drücken. Sobald es Abend wird, schaltet der 40-jährige Familienvater die Weihnachtsbeleuchtung ein. Das Haus in der sonst eher lichtarmen Straße erleuchten dann tausende LED-Lichter in verschiedenen Formationen. Vor der Haustür auf dem Rasen steht ein zwei Meter hoher Lichtkegel, auf dem Garagendach sitzt ein bräsiger Weihnachtsmann auf seinem Schlitten, angestrahlt von mehreren Scheinwerfen. Die Hecken am Zaun leuchten in kühlem Blau.

Romantisch und hell

Oliver Schott ist es gewohnt im Rampenlicht zu stehen. Der braun gebrannte Mittelfranke mit den blondierten Spitzen und reichlich Gold um den Hals ist hauptberuflich Gospelsänger. An Weihnachten dreht er richtig auf, romantisch und gleichzeitig hell muss es sein. Ein Mischung aus kaltem, weißem Licht mit ein bisschen Lila gefällt ihm am besten.

Stromkosten halten sich in Grenzen

Trotz der vielen, kleinen Lichter auf, am und ums Haus halten sich die Stromkosten durchaus in Grenzen, sagt Oliver Schott. "Wir zahlen in der Weihnachtszeit vielleicht etwa 100 Euro mehr im Vergleich zu anderen Monaten", sagt er. Das ließe sich für einen Weihnachtsfan durchaus verschmerzen. Früher sei das noch anders gewesen, als der Mittelfranke stromfressende Glühbirnen im Außenbereich verbaute, da konnte er den Stromzähler sprichwörtlich rotieren sehen. Seine Liebe zu Weihnachten ist seit den Kindheitstagen geblieben, anders kann Oliver den Schott den ganzen Aufwand nicht erklären.

Neugierige Zaungäste

Das Lichter-Arrangement der Schotts kommt bei den meisten Nachbarn gut an. Nicht zu übertrieben sei es, nicht zu bunt, dem großen Grundstück angemessen, so die einhellige Meinung. Da käme schon vorweihnachtliche Stimmung auf, vor allem jetzt, da es so gut wie keine Weihnachtsmärkte in der Region gebe. Nachts ab 22 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung aber ausgemacht. Bisher habe sich noch kein Nachbar beschwert, so der Hausherr. Trotz der vielen Lichtlein könnten wohl alle schlafen.

Gospel im Whirlpool

Oliver Schott ist Berufsmusiker und hat normalerweise zusammen mit seinem Gospelchor an die 200 Auftritte pro Jahr. Wegen Corona ist so gut wie alles ausgefallen. Die Weihnachtszeit ist sonst die Hauptgeschäftszeit, doch auch die Gospel-Weihnachtstour kann heuer nicht stattfinden. Oliver Schott ist Optimist, setzt voll auf 2021 und steigt lachend mit neongelben Badeshorts in den auf 36 Grad vorgeheizten Whirlpool. Während seine beiden kleine Kinder unter Wasser auf Tauchstation gehen, schmettert der Sänger ein "White Christmas“ aus dem Pool, dass die Nachbarn am Gartenzaun die Handys zücken. 2020 sei eben alles ein wenig anders, da könne man auch mal Gospels im Vorgarten anstimmen.

