Weihnachtsgeschenk Spielzeug: Welches und wieviel?

Jedes Jahr dasselbe: Unter Millionen Weihnachtsbäumen im Land türmen sich Berge von Geschenken für Kinder. Spielzeug in allen Varianten und Größen. Oft haben die Kinder schon so viel, dass Eltern und Verwandte nicht wissen, womit sie sie noch beglücken können.

Passt die Altersangabe zum Stand des Kindes?

Erster Anhaltspunkt bei der Auswahl des richtigen Spielzeugs sollte die Altersangabe auf der Packung sein. Die ist allerdings nur eine Empfehlung und muss nicht immer voll zutreffen. Spielforscher Volker Mehringer weiß, wie unterschiedlich Kinder in ihrer Entwicklung sind.

"Wenn ich einem Jungen, der schon seit seinen dritten Lebensjahr mit Lego spielt, nur altersangemessene Sets schenke, wird der schnell gelangweilt sein. Er kann zwei, drei, vier Jahre der Altersempfehlung voraus sein. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass ich dem Kind etwas schenke und die Altersempfehlung passt, es hat aber noch nie mit so etwas gespielt und ist hoffnungslos überfordert. Da ist es wichtig, dass man das beschenkte Kind gut kennt und einschätzen kann." Volker Mehringer, Spielforscher

Außerdem rät der Experte, die Geschenk-Wünsche der Kleinen ernst zu nehmen und sich nicht einfach darüber hinwegzusetzen. "Ich finde es total spannend, Kinder ab und an auch mal zu fragen: Warum wünscht du dir dieses Spielzeug? Ich finde es nicht toll, aber was findest du daran?" Oft hätten Kinder ihm dann spannende Dinge erzählt - was sie damit machen und wie sie damit spielen könnten, so dass er selbst im Nachhinein gesagt habe: "Du hast eigentlich recht, hört sich spannend an, dann kriegst du es auch."

Manches Spielzeug überfordert Kinder

Doch auch das größte Wunsch-Spielzeug kann irgendwann seinen Reiz verlieren und verstaubt schließlich in der Spiele-Ecke. Ein möglicher Grund: Das Kind ist mit dem Spielzeug schlicht überfordert. Dann habe man zwei Möglichkeiten, so der Erziehungswissenschaftler: "Entweder ich lege das Spiel zu Seite und warte ab bis das Kind in dem Entwicklungsfenster ist. Oder ich setze mich - gerade jetzt an Weihnachten, wenn ein bisschen Zeit ist - mit dem Kind zusammen hin, spiele gemeinsam und unterstütze es dabei."

Ordnung hilft beim Spielen

Doch was macht man, wenn es die Verwandtschaft zu gut gemeint hat und sich Spielzeug-Geschenke unter dem Baum türmen? Zwar gibt es keine konkrete Obergrenze, doch mehr Spielzeug bringt nicht zwingend auch mehr Spielspaß. Eine unbeliebte Sache könne da oft helfen: Aufräumen! "Spielen braucht oft Platz und kein Kind ist Fan aufzuräumen - dann lasse ich es lieber bleiben. Ordnung kann da hilfreich sein und in Regelmäßigkeit mit den Kindern institutionalisiert, ist das ne super Sache,"so der Experte.

Damit erst gar nicht zu viel ähnliches Spielzeug unter dem Baum landet, rät Dr. Volker Merhinger, sich vorher mit den Eltern abzusprechen und sich für das eine oder andere größere Geschenk auch mal zusammenzutun. Wird es dennoch zu viel werde, rät der Experte zum Entzerren: "Warum nicht mal unter dem Jahr ein Spielzeug schenken, auch gerne mal ein größeres und dafür an Weihnachten und am Geburtstag ein bisschen weniger."

Spielsachen in den Urlaub schicken

"Spielzeug kann seine positiven Seiten nur dann ausspielen, wenn damit gespielt wird", fasst der Spielforscher zusammen. Ab und zu sei es daher auch an der Zeit, sich zu trennen. Gemeinsam mit dem Kind ausgesuchtes Spielzeug "in den Urlaub schicken"- sprich es z.B. in den Keller wegpacken und schauen, ob das Kind es vermisst - sei da ein guter Schritt. Dann kann das übrig gebliebene Spielzeug seine positiven Seiten voll ausspielen.