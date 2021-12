Weihnachtsgeschäft in Münchner Innenstadt kommt in Fahrt

Die Münchner Fußgängerzone war an diesem Einkaufssamstag belebt und gut gefüllt, wenn auch nicht so voll wie in früheren Jahren.

2G-Kontrollen verlaufen weitgehend problemlos

Laut Wolfgang Fischer vom Verein City Partner sind die Innenstadtgeschäfte zufrieden mit dem Verkauf unter den Corona-Bedingungen von 2G. Die Kontrollen dazu an den Eingangstüren seien weitgehend problemlos verlaufen. Die meisten hätten schon einige Schritte vorher ihr Handy gezückt, um den digitalen Impfpass schnell vorzeigen zu können. Schlangen vor Bekleidungsgeschäften und anderen Läden sind auf die Abstandsregeln zurückzuführen, wonach nur eine bestimmte Anzahl Kunden - je nach Größe des Ladens - zulässig sind. 10 Quadratmeter pro Kunde sieht die bayerische Corona-Verordnung vor.

Händler sind vorsichtig optimistisch

Der Knoten sei ein bisschen geplatzt am letzten Samstag vor Weihnachten, sagt Wolfgang Fischer. Die Händler sehen den letzten Einkaufstagen vor dem Fest mit vorsichtigem Optimismus entgegen, so Fischer wörtlich. Die Mitarbeiterin einer Buchhandlung in der Sendlinger Straße, wo vor einiger Zeit die Fußgängerzone erweitert worden war, sagte dem BR: Etwa vor einer Woche habe das Weihnachtsgeschäft richtig begonnen. Sie zählte deutlich mehr Kunden, die Buchgeschenke und vor allem Weihnachtskarten gekauft hätten als an den Samstagen davor.