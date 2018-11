20.11.2018, 16:03 Uhr

Weihnachtsgeschäft ankurbeln: Kostenlos Parken in Forchheim

Wer in der Adventszeit in die Innenstadt von Forchheim möchte, muss ab 17.00 Uhr keine Parkgebühren bezahlen. Damit will die Werbegemeinschaft Forchheim das Weihnachtsgeschäft ankurbeln.