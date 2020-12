Weihnachtsflair in Neunkirchen: Krippenweg trotz(t) Corona

Ob die Geburt Christi oder die Ankunft der heiligen Drei Könige – beim Krippenweg, einem Rundgang durch den Ortskern von Neunkirchen am Sand, lassen sich viele Motive entdecken, die liebe- und phantasievoll gestaltet sind.

Krippen aus der ganzen Welt

Die 27 Krippen befinden sich überwiegend in kleinen Holzhäuschen, andere sind aber auch auf einer Wiese oder in den Kirchen aufgestellt. Auch dieses Mal ist die Ausrichtung international: So gibt es ganz unterschiedlich Figuren – manche stammen aus Indonesien, Ungarn oder Peru, andere auch aus dem Alpenraum. Auch der regionale Bezug fehlt nicht, denn ein Krippenbild widmet sich den Bewohnern von Neunkirchen am Sand, zu sehen ist zum Beispiel der Pfarrer oder der Bürgermeister.

Krippenweg stand auf der Kippe

Nachdem es im vergangenen Jahr keinen Krippenweg gegeben hatte, war die Nachfrage bei den Bewohnern der Umgebung und des Ortes groß, ihn heuer zum 23. Mal wieder stattfinden zu lassen, erzählt Uwe Fleischer vom Heimat- und Geschichtsvereins des Orts. Deshalb habe man sich dazu entschieden, den Krippenweg dieses Jahr trotz der Pandemie wieder zu eröffnen.

"Die Leute sind dankbar, dass sie hier etwas erleben können. Hier findet ja alles auch draußen statt." Uwe Fleischer, Vorsitzender Heimat- und Geschichtsverein Neunkirchen am Sand.

Zum ersten Mal ist der Krippenweg nicht nur vom Verein, sondern von einem übergreifenden Team von Helfern, die zum Teil die Krippen auch aus ihrem Privatbesitz zur Verfügung stellen, organisiert worden. Außerdem wurde ein Hygeniekonzept erarbeitet, damit die Besucher auch sicher Freude an den verschiedenen Stationen des Rundgangs haben, sagt Uwe Fleischer.

Sternen-Rallye und Audioguide

Bei der beliebten "Sternen-Rallye" müssen die Kinder nach blauen Sternen in den Krippenbildern suchen. Wer die richtige Anzahl findet und seine Adresse hinterlässt, hat die Chance etwas zu gewinnen, erzählt Uwe Fleischer. Neu ist in diesem Jahr auch ein Audioguide. An manchen Stationen können mit dem Smartphone via QR-Code Gedichte oder Lieder abgerufen werden, die dann direkt auf dem eigenen Telefon abgespielt werden können. Gerade in den Abendstunden und zur Dämmerung lohnt sich der Aufenthalt besonders, die beleuchteten Krippen vermitteln dann viel Weihnachtsflair, das in diesen Tagen nur schwer zu finden ist.

Krippenweg ist bis zum 6. Januar geöffnet

Der Krippenweg in Neunkirchen am Sand bei Lauf ist noch bis zum 6. Januar 2021 aufgebaut und kann generell sowohl tagsüber als auch abends angeschaut werden. Um den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten, sind auf dem Weg Hinweise angebracht.