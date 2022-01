Weihnachtsferien: Unterfränkische Touristikbranche unzufrieden

Die Tourismusbilanz in Unterfranken fällt für die Weihnachtsferien zwar nicht so katastrophal aus, wie im vergangenen Jahr, die Freude in der Branche ist dennoch verhalten. Grund dafür sind die Beschränkungen durch die Corona-Regeln. Im Vergleich zum Lockdown im letzten Winter sei das Ergebnis "ganz passabel", sagt Jürgen Ludwig von Congress Tourismus Würzburg gegenüber BR24. Allein in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester hat es rund 40 Führungen für Gruppen gegeben, die mit dem Bus nach Würzburg angereist waren, so Ludwig weiter. Gefühlt habe sich wieder mehr touristisches Publikum in der Stadt bewegt. In der gegenwärtigen Situation gehöre Würzburg als Städteziel aber zu denjenigen, die mit größeren Problemen zu kämpfen hätten, weil der Besuch von Kulturveranstaltungen oder Museen durch die 2G plus-Regel erschwert sei.

Nur vereinzelt Weihnachtsdinner und Silvestergalas

Von einigen Hoteliers habe Jürgen Ludwig trotzdem positive Rückmeldungen bekommen. Besonders die größeren Häuser, wie etwa das Hotel Maritim in Würzburg, waren dank Veranstaltungen wie Weihnachtsdinner und Silvestergalamenü gut ausgelastet. In anderen Hotels, wie etwa an der Mainschleife, ist die Stimmung dagegen eher gedämpft: Das Romantikhotel Zehntkeller in Iphofen (Lkr. Kitzingen) hat das Silvesterarrangement aufgrund der aktuellen Lage wieder abgesagt und über die Weihnachtsferien geschlossen, wie auf der Homepage zu lesen ist. Und das, obwohl es vor Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen kurz vor Weihnachten noch ausgebucht war, heißt es von der Fränkisches Weinland Tourismus GmbH. Es habe zu viele Stornierungen gegeben.

Hoteliers beklagen corona-bedingte Stornierungen

Auch das Romantikhotel "Zur Schwane" in Volkach (Lkr. Kitzingen) war über den Jahreswechsel nur zu 60 Prozent belegt – an Silvester 2019/2020 war das viertägige Silvesterangebot noch ausgebucht. Manche Gäste haben unter anderem wegen der ursprünglich vorgesehen Sperrzeitregelung storniert, so Hotelchefin Eva Pfaff-Düker auf Nachfrage von BR24. Andere Gäste hätten ihre Buchungen aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit Covid-19 und wegen Reisewarnungen von Seiten der Regierung abgesagt.

Therme kann nicht alle Badegäste einlassen

Eine hohe Nachfrage, aber teilweise zu wenig Kapazitäten hatte dagegen die KissSalis Therme in Bad Kissingen. Dort mussten die Badegäste bis zu über eine Stunde in der Schlange stehen, um hineinzukommen. Grund war zum einen die stark beschränkten Besucherzahlen – aktuell dürfen nur ein Viertel der üblichen Gäste auf einmal in Therme. Zum anderen müssen die Gäste ein negatives Testergebnis vorweisen bzw. einen Test vor Ort machen.