Weihnachtsferien-Start: Schulen blicken bereits auf Januar

Am letzten Schultag vor Heiligabend schicken die Schulen in Niederbayern und der Oberpfalz ihre Schüler heute überwiegend zuversichtlich in die diesjährigen Weihnachtsferien, auch wenn die Schulleiter selbst noch nicht wissen, wie es im neuen Jahr weitergeht.

Positiver Blick auf Januar 2022

"Wir verabschieden unsere Schülerinnen und Schüler nicht mit der Botschaft, dass es nach den Ferien nicht mit Präsenzunterricht weitergeht", sagt Schulleiter Christoph Müller auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Er leitet das Maristen-Gymnasium in Furth im Landkreis Landshut. Auch am Adalbert-Stifter-Gymnasium in Passau wird es keine Anweisungen im Hinblick auf einen eventuell drohenden Onlineunterricht geben.

An der Maria-Ward-Realschule Deggendorf haben die Schüler alle Schulmaterialien aus dem Klassenzimmer mit nach Hause genommen. Aber das nicht nur wegen eventuellem Distanzunterricht, sondern auch, weil die Klassenzimmer meist über die Ferien grundgereinigt werden. Das ist auch bei vielen anderen Schulen so.

"Wir können leider nicht in der Glaskugel lesen"

Auch der Oberpfalz wird überwiegend optimistisch auf das Ferienende geblickt, wie die BR-Umfrage ergab: An der Konrad-Adenauer-Realschule Roding geht man davon aus, dass nach den Ferien zum Präsenzunterricht zurückgekehrt wird.

Die Schulleiter der beiden Gymnasien in Neumarkt in der Oberpfalz rechnen nach den Ferien mit Allem und können nicht sagen was passiert, da sie "leider nicht in der Glaskugel lesen" können. Außerdem wollen sie, dass die Kinder auch erstmal möglichst unbeschwert ihre Ferien genießen können.

Vorbereitungen für Onlineunterricht getroffen

Vorbereitet auf den Onlineunterricht sind die Schulen in Niederbayern und der Oberpfalz aber - sie wollen für alle Eventualitäten gewappnet sein. Ein Umstieg von Präsenz- auf Distanzunterricht wäre meist problemlos möglich, heißt es. So wurde am Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt in der Oberpfalz überprüft, ob alle Schüler ihre Zugangsdaten haben, Videosoftwares wurden nochmals erklärt und vieles kann vom letzten Schuljahr übernommen werden.

Dasselbe beim Maristen-Gymnasium in Furth, so Schulleiter Christoph Müller: "Wir können von einer Minute auf die andere umstellen, sodass es hier keinen Bruch gibt, sondern Kontinuität. Wir sind vorbereitet, wenngleich wir hoffen, dass wir hier an der Schule weitermachen können."

Entscheidung in der zweiten Ferienwoche?

Mit einer endgültigen Entscheidung, wie es nach den Ferien weitergeht wird vermutlich erst in der zweiten Ferienwoche gerechnet. Schulleiter Karlheinz Dölle empfiehlt dahingehend am letzten Freitag in den Ferien, dem 7. Januar, im Eltern- beziehungsweise Schülerportal nach Neuigkeiten zu schauen.