Weihnachtsferien in den Bergen - trotz Tauwetter

Heute ist letzter Schultag vor Weihnachten, morgen beginnen die Ferien. Für viele startet damit die Ski-Saison. Doch sind Skifahren, Snowboarden und Langlaufen bei diesen frühlingshaften Temperaturen überhaupt möglich? Die Antwort ist "Ja".

Gute Bedingungen für Wintersportler

Die oberbayerischen Skigebiete zehren von dem Schnee, der vor gut einer Woche gefallen ist. Auch die Minustemperaturen rund um den vierten Advent und der Maschinenschnee sorgen für brauchbare Unterlagen. So öffnet das Skigebiet Garmisch-Classic heute eine weitere Talabfahrt, und das trotz Tauwetter.

Ab sofort läuft neben der Hausbergbahn jetzt auch die Kreuzeckbahn. Zusätzlich werden am Hexenkessel weitere Pisten geöffnet. Die Bedingungen im Skigebiet Garmisch-Classic seien trotz der milden Temperaturen hervorragend, sagt Verena Tanzer von der Bayerischen Zugspitzbahn. Während es in den nächsten Tagen in tieferen Lagen eher regnet, wird auf Deutschlands höchsten Berg mit Neuschnee gerechnet.

Skifahren auf der Zugspitze nur auf Naturschnee

Auf der Zugspitze gibt es keine künstliche Beschneiung. Doch bisher lässt auch der Naturschnee auf sich warten. Derzeit liegen etwa 60 Zentimeter in Deutschlands höchstgelegenen Skigebiet. Im vergangenen Jahr war es mit etwa 120 Zentimetern doppelt so viel. Während sich die Temperaturen im Tal in den nächsten Tagen im Plusbereich einpendeln, herrschen dann in 2.900 Metern Höhe Werte um den Gefrierpunkt. Derzeit sind von rund 60 Pistenkilometern etwa die Hälfte befahrbar.