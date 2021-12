Weihnachtsferien: Einige freie Unterkünfte im Bayerischen Wald

Auch im Bayerischen Wald hoffen Hoteliers und Gastronomen jetzt in den Weihnachtsferien auf viele Winterurlauber. In den Ferienregionen sind noch viele Zimmer frei.

Wellnesshäuser gut ausgelastet

Die Buchungslage in den Unterkünften ist laut Stephan Moder vom Tourismusverband Ostbayern momentan gemischt. Gerade in Wellnesshäusern sei die Auslastung über Weihnachten und Silvester teils recht hoch, in anderen Betrieben gebe es dagegen mehr freie Zimmer. Corona und die damit verbundene Unsicherheit spielten nach wie vor eine sehr große Rolle, so Moder.

Stornierungswelle bei regionalen Lockdowns

Im gesamten ostbayerischen Raum habe es in den vergangenen Wochen Stornierungen gegeben. Bei Unterkünften in Landkreisen, die vor kurzem noch im regionalen Lockdown waren, sei die Stornierungswelle noch deutlich mehr zu spüren gewesen.

Zimmer frei an Heiligabend und Silvester

Für Kurzentschlossene gibt es laut Moder für die Ferien noch diverse Unterkunftsmöglichkeiten, ob im Hotel, in Pensionen oder in Ferienwohnungen - und das auch direkt an Weihnachten oder Silvester. Im Skizentrum Mitterdorf bei Mitterfirmiansreut im Kreis Freyung-Grafenau hat der Liftbetrieb vergangenes Wochenende begonnen. Am Großen Arber und am Geißkopf beispielsweise sollen die Lifte ab dem 2. Weihnachtsfeiertag laufen.