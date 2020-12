Weihnachtsfeiern für Bedürftige in Unterfranken in der Pandemie

Viele Ehrenamtliche engagieren sich an Weihnachten und organisieren Feiern für Bedürftige und Arme. Aufgrund der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr einiges anders laufen. Die traditionellen großen Weihnachtsfeiern in Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg wurden abgesagt. In den drei unterfränkischen Städten sind aber Alternativen geplant.

Sant'Egidio: Weihnachtsfest für Bedürftigen trotz Corona

Sant'Egidio in Würzburg feiert Weihnachten normalerweise mit einem Festessen für mehr als 1.000 Bedürftige. Auch heuer will die christliche Gemeinschaft zu Weihnachten bedürftige Menschen mit Essen und Geschenken versorgen. Derzeit arbeiten die Ehrenamtlichen mit großem Einsatz daran, ein Ersatzangebot für den ersten Weihnachtsfeiertag zu organisieren.

Andachten in Würzburg

Insgesamt wolle die Gemeinschaft Sant Egidio rund 1.300 Menschen in Würzburg ein Zeichen der Anteilnahme zukommen lassen, so der Vorsitzende Klaus Reder im Gespräch mit dem BR. Zum einen sind am ersten Weihnachtsfeiertag an vier Orten der Stadt etwa halbstündige Andachten geplant. Diese Andachten dürfen nach den Gottesdienst-Regeln stattfinden und folgen einem strengen Hygienekonzept. Unter anderem gelten Mindestabstände und die Teilnehmer sind vorher eingeladen worden oder haben sich angemeldet. Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme an den Andachten zu ermöglichen, sollen sie ab 12 Uhr in mehreren Schichten stattfinden.

"Weihnachtsessen to go"

Im Anschluss an die Andachten bekommt jeder ein Geschenk und ein gespendetes "Weihnachtsessen to go" in Thermobehältern. Um auch die Menschen zu erreichen, die nicht zu den Andachten kommen, wollen die Ehrenamtlichen von Sant'Egidio auch Weihnachtsessen ausliefern. Auch diese Essenslieferungen am ersten und zweiten Feiertag folgen den geltenden Hygienevorschriften. Weitere Helfer für die Essenausgabe können deshalb über den bestehenden Kreis hinaus nicht engagiert werden. Die Gemeinschaft Sant'Egidio freut sich aber über Sach- und Geldspenden.

Pakete und Smartphones statt Weihnachtsfeier in Schweinfurt

In Schweinfurt fällt die traditionelle Weihnachtsfeier für bedürftige und einsame Menschen in der Stadthalle in diesem Jahr wegen Corona aus. Die Feier war für den 23. Dezember geplant. Alternativ wurden Päckchen für die Bedürftigen gepackt. Diese Weihnachtspakete sollen Hoffnung geben, so die Diakonie Main-Rhön Schweinfurt. Schüler haben dafür eine Weihnachtskarte gestaltet. Im Paket sind außerdem eine Wurst, ein Piccolo-Sekt, Tee, Christstollen und Plätzchen.

Und damit die Menschen einen Austausch unter einander haben können, hat die Diakonie vor dem Lockdown Prepaid-Smartphones angeschafft und denjenigen, die wollten, im Schnellverfahren beigebracht, wie sie sich mithilfe einer Konferenz-App zusammenschalten können. So können sie miteinander reden und einander auch sehen.

Gottesdienste und Essen zum Mitnehmen in Aschaffenburg

Im Aschaffenburger Martinushaus finden statt dem traditionellen Heiligen Abend bereits am vierten Adventswochenende insgesamt sechs Gottesdienste mit anschließender Essensausgabe statt. Wie in den vergangenen Jahren haben sich 350 Menschen gemeldet. Das Essen nach dem Gottesdienst ist sozusagen ein Mitbringsel, denn das Essen darf erst zu Hause gegessen werden. Auf dem Speiseplan steht Rinderragout mit Apfelblaukraut und Spätzle und Schmorsoße. Träger des Martinushauses ist die Diözese Würzburg.