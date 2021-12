Weihnachtsfeier mit Wohnsitz- und Obdachlosen in Würzburg

Für die musikalische Gestaltung sorgten die Laurentiusbläser aus dem Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. Großen Anklang fanden an diesem trüben Wintertag Kartoffelsalat, Wienerwürstchen und heißer Punsch. Zum Abschluss erhielten alle Mitfeiernden eine mit schönen und nützlichen Dingen gut gefüllte Geschenketasche. "Dafür gilt unser besonderer Dank Sascha Merker, Geschäftsführer des Unternehmens Selgros Würzburg, Stefan Popp, Inhaber vom E-Center Popp und der Lengfelder Metzgerei Schömig. Sie haben uns auch in diesem Jahr mit guten Produkten hervorragend unterstützt“, so Organisator Bernhard Christof.

"So eine Zusammenkunft tut richtig gut", meinte Roland, der seit vielen Jahren, mal in Würzburg, dann wieder anderswo, auf der Straße lebt. Und Claudia, die neben ihm steht: "Da wird mir ganz warm ums Herz, und das liegt nicht nur am heißen Kinderpunsch."