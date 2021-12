Weihnachtsessen und Geschenke von Sant'Egidio in Würzburg

Traditionell lädt die Gemeinschaft Sant'Egidio in Würzburg zum Weihnachtsessen für Bedürftige ein. Gulasch mit Spätzle und Blaukraut oder eine Gemüse-Lasagne – diese beiden Speisen standen dieses Jahr zur Wahl. Das Festessen nahmen Besucher nach Andachten in Empfang, zu denen Sant'Egidio am ersten Weihnachtstag an mehreren Stätten in Würzburg einlud. So auch in der Marienkapelle am Marktplatz, wo sich wie im letzten Jahr wieder 40 Gäste versammelten. Für sie galten die 3G-Vorschriften, eingelassen wurden nur Geimpfte und Genesene sowie Getestete, für die extra eine Teststation errichtet wurde.

Mindestabstand und Maskenpflicht

In der Kirche wurden die Plätze zugewiesen, mit Mindestabstand und Maskenpflicht. Vor Beginn der Corona-Pandemie kamen am ersten Weihnachtstag noch mehr als 200 Gäste in die Marienkapelle, um an einer langen Tafel gemeinsam zu essen. Doch zumindest die Botschaft war in diesem Jahr wieder die gleiche wie bei früheren Veranstaltungen von Sant'Egidio zu Weihnachten: "Gemeinsam für den Frieden". Und ebenso, dass ein Weihnachtsmann in der Kirche Geschenke übergab.

Hohe Spendenbereitschaft

Die Bereitschaft für Spenden ist ungebrochen hoch. "Viele sagen, uns geht's gut, wir haben durch die Pandemie nicht viel Geld ausgegeben und können daher ordentlich spenden", erklärt Professor Klaus Reder, der Vorsitzende von Sant'Egidio in Würzburg, gegenüber BR24. Ein Beispiel sei die Gastronomie. "Von dort haben uns Leute mitgeteilt, dass sie ihre Restaurants jetzt geschlossen haben, aber unbedingt etwas machen wollen", so Reder, "sie sind gekommen und haben geholfen, haben etwa ein Dessert gespendet. Und viele Auszubildende helfen an Weihnachten mit, das ist eine tolle Sache."

Obdachlose und sozial Schwache

Zu seinen Feiern lädt Sant'Egidio seit mehr als 30 Jahren Obdachlose und sozial benachteiligte Familien ein, ebenso Menschen mit Behinderung und Asylsuchende. Deren Bedürftigkeit sei in den letzten Jahren nicht geringer geworden. "Der Hunger ist eher gewachsen", urteilt Professor Reder, "und die Nachfrage nach Essen ist groß, doch viele Anlaufstellen haben in diesen Tagen geschlossen." Oft rufen ihn Nachbarn von Bedürftigen an und bitten um Einladungen für sie, weil sich Betroffene schämen würden, einfach zu den Veranstaltungen von Sant'Egidio zu gehen.