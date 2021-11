Weihnachtsessen abgesagt: Sorgenfalten in Gaststätten wachsen

Im Ratskeller in Veitshöchheim gilt derzeit die 2G-Regelung, wie in allen anderen Gaststätten im Landkreis Würzburg. Lediglich geimpfte oder genesene Gäste haben Zutritt. Ab kommenden Mittwoch gilt außerdem eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Gut bürgerliche Küche gibt es in der Gaststätte in Veitshöchheim. Der Ratskeller lebt von seiner "etwas gesetzteren Gästeklientel", sagt Geschäftsführer Christian Heilmann. Und dort sei die Verunsicherung groß. Zuletzt blieben die Gäste immer häufiger aus.

Absagen im Weihnachtsgeschäft

Obwohl das Lokal in Veitshöchheim auch nach den neu angekündigten Corona-Regeln der bayerischen Staatsregierung öffnen darf, sind die Besucherzahlen zuletzt deutlich gesunken. Christian Heilmann berichtet von einem Rückgang von mehr als 70 Prozent beim "A-la-Carte-Geschäft" in den letzten zwei Wochen. Ihm geht es wie vielen Wirten in der Region, insbesondere im ländlichen Unterfranken. Die Wochen vor Weihnachten gelten üblicherweise als die umsatzstärksten des Jahres. Doch gerade jetzt trudeln Absagen ein.

Unternehmen stornieren Feiern vor Weihnachten

Ganz konkret betreffen die Absagen auch die Weihnachtsessen der Unternehmen oder Vereine. Der Bayerischen Hotel-und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) spricht bei manchen Gasthäusern in Unterfranken von bis zu 80 Prozent Stornierungen. Bezirksgeschäftsführer Michael Schwägerl rechnet vor: Bei etwa 20 Personen pro Firma und einem Verzehr von 50 Euro bedeutet das einen ausbleibenden Umsatz von jeweils 1.000 Euro. Das Minus sei enorm. Positiv bewertet der DEHOGA Bayern die Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus.

Personal spürt Auswirkungen der Corona-Lage

Die Situation ist für viele Gastronomen auch deshalb schwierig, weil es für sie sowieso schon kompliziert ist, gut ausgebildetes Personal zu behalten. "Das ist ein großes Problem, weil sich viele überlegen: Vielleicht gehe ich aus der Branche ganz heraus“, sagt Stefan Morhard, Inhaber des Gasthof Bären im Weinort Randersacker.

Sein Team hat in diesem Jahr auf Sommerferien verzichtet, um nun rund um die Weihnachtstage länger frei machen zu können. "Der Winter wird hart", prophezeit Morhard. Auch bei ihm gehen Stornierungen ein. "Ausgedünnt" seien die Bestellungen, wenngleich gelegentlich noch Buchungen eingingen. Kürzlich hat er an einem Mittag nur drei Essen verkauft. 50 bis 60 seien an einem normalen Tag unter der Woche üblich.

Vor allem größere Unternehmen sagen ab

Christopher Thum, Chef des Würzburger Backöfele, beobachtet einen ähnlichen Trend: Insbesondere bei den Weihnachtsfeiern größerer Unternehmen hätte es zuletzt Absagen gegeben, auch weil der Impfstatus der Mitarbeiter oft unklar war oder ist.

Gleichzeitig hält Thum die Stornierungen für das Ergebnis "hausgemachter Fehler" seitens der Politik. Konkret hätte er eine 2G-Regelung bereits zu einem deutlich früheren Zeitpunkt befürwortet. "Hätte man es da richtig gemacht, hätte man es heute schon hinter sich", sagt er mit Blick auf steigende Hospitalisierungszahlen und die niedrige Impfquote.

Vorerst kein 2Gplus in Gaststätten

Christian Heilmann im Ratskeller in Veitshöchheim ist dennoch froh, dass er vorerst nicht 2Gplus umsetzen muss: "Wir haben uns innerlich eigentlich schon darauf eingestellt." Wenn ein zusätzlicher Test notwendig wäre, um ein Lokal besuchen zu dürfen, würde er weitere Rückgänge befürchten. Vor allem aber ist er erleichtert, dass seine Gaststätte weiterhin öffnen darf. In Regionen mit Inzidenzraten von über 1.000 sollen Gaststätten schließen müssen.

Immerhin: Aktuell würde das To-Go-Geschäft wieder zunehmen, berichtet Gastronom Heilmann. Das reiche jedoch bei weitem nicht, um das einsetzende Minus auszugleichen.