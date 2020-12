Weihnachtseinkauf und Corona: "Nicht auf den letzten Drücker"

Bei Einkäufen in der in der Weihnachtszeit gibt es einiges zu beachten. Da der Andrang an den Adventssamstagen besonders hoch ist, rät Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern antizyklisch einzukaufen: "Am besten unter der Woche". Das gilt sowohl für den Lebensmitteleinkauf als auch für das Shoppen von Weihnachtsgeschenken.

Die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln sollten natürlich auch weiterhin eingehalten werden. Was laut Ohlmann aber viele Kunden vergessen: "Die Vorschriften, wie das Tragen einer Maske, gelten auch beim Anstellen draußen vor den Geschäften." Außerdem sollte man, wenn möglich, nur einzeln in die Läden gehen oder gleich auf den Onlinehandel umsteigen.

Heiligabend fällt auf einen Donnerstag

An Heiligabend selbst haben die meisten Geschäfte bis 14 Uhr geöffnet, was von einigen Kunden für den Kauf von Last-Minute-Geschenken genutzt wird. Ohlmann mahnt daher: "Nicht alles auf den letzten Drücker besorgen! Nur frische Sachen, Haltbares kann man auch früher kaufen oder teilweise sogar vorbestellen."

Wichtig wird zudem sein, den Lebensmitteleinkauf generell zu entzerren. "Dieses Jahr wird noch mehr los sein als sonst", so Ohlmann. Da Heiligabend in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, sind die Geschäfte bis zum Montag nach Weihnachten geschlossen. Trotzdem sollte man auf Hamsterkäufe verzichten und stattdessen mit Bedacht einkaufen.

Drohender Lockdown

Das gilt auch für den Fall, dass die Corona-Regeln noch einmal verschärft werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprachen sich am Freitag für einen sofortigen Lockdown mit Schließung von Geschäften aus. Bislang war lediglich ein bundesweiter Shutdown von Weihnachten bis zum 10. Januar im Gespräch. Lebensmittelhändler, Drogerien und Apotheken bleiben aber in jedem Fall geöffnet.

Für den Handel wäre ein harter Lockdown – egal ob er vor oder nach Weihnachten kommt – eine Katastrophe. Ohlmann weiß: "Das Weihnachtsgeschäft geht auch nach den Feiertagen noch weiter". Viele Menschen bekommen zum Fest Geld oder Gutscheine geschenkt. Außerdem haben viele potenzielle Kunden frei und können wegen des Coronavirus nicht in den Urlaub fahren.

Fehlende Shopping-Stimmung und Umsatzrückgang

Echte Shopping-Stimmung will laut Ohlmann in diesem Winter bislang nicht aufkommen: "Insgesamt haben wir einen Umsatzrückgang von gut 30 Prozent." Allerdings gibt es neben vielen Verlierern auch einige Gewinner: Lebensmittel- und Haushaltswarenhändler sowie die Bau- und Garten-Branche profitieren bisher von der Pandemie.