Weihnachtsdeko aus dem eigenen Garten oder der Natur

Stechpalme, Hagebutte, Schlehe und Weißdorn liefern Farbe

Die klassischen Farben Rot und Grün finden sich auch beim Weihnachts-Stern vom Floristen oder bei der Stechpalme im Garten. Viele Sträucher tragen gerade Früchte und lassen sich ebenfalls gut trocknen. "Ich denke an die Hagebutte, die Schlehe oder den Weißdorn – die bringen alle Farbe auf den Tisch. Auch dornige Zweige sind eine schöne Ergänzung", so die Garten-Expertin. Berg-Astern haben aktuell sternförmige Fruchtstände, die gut in ein Gesteck passen. "Die bleiben auch so schön weiß und setzen damit Akzente in meinem Arrangement", sagt Scheu-Helgert.

Im heimischen Wald zu finden: Fichten- oder Kiefern-Zapfen

Was auch nicht fehlen darf in der Weihnachts-Deko: längliche Fichtenzapfen oder runde Kiefern-Zapfen. Die findet man zu hunderten bei einem kleinen Spaziergang im Wald. "Ich bin aber dafür, sie nicht golden oder silber anzusprühen. Das sieht zwar schön aus, ist aber Chemie", so die Leiterin der Garten-Akademie. Die Zapfen lassen sich schön in Gestecken drapieren. Mit einem Draht kann man sie sogar zu einem Kranz binden.

Alte Rebstöcke aus den unterfränkischen Weinbergen

In den unterfränkischen Weinbergen liegen manchmal auch Teile von alten Rebstöcken. Die lassen sich ebenfalls schön dekorieren, nicht nur in der Weihnachtszeit. Wenn man sicher gehen will, sollte man den Winzer seines Vertrauens um Erlaubnis fragen.

💡 Darf man in der Natur einfach etwas mitnehmen?

In der Natur gilt die sogenannte Handstrauß-Regel. Jeder darf sich zum Beispiel Äste oder Zweige für den Eigenbedarf mit nach Hause nehmen. Für gewerbliche Zwecke braucht man eine Genehmigung. "Wenn man da ein bisschen mitdenkt und zum Beispiel von einer großen Hagebutten-Hecke nur eine kleine Menge wegnimmt, fällt es meistens gar nicht auf", so Garten-Expertin Marianne Scheu-Helgert.