Weihnachtsbeleuchtung und Krise: Oberpfälzer Städte im Zwiespalt

In der Oberpfalz ist in zahlreichen Städten noch keine Entscheidung gefallen, ob heuer trotz der Energiekrise die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb geht oder nicht. Eine Stadt hat schon entschlossen: Die Lichter werden aus sein.

Regensburg: Zwischenlösung denkbar

Die Stadt Regensburg prüft nach Angaben einer Stadtsprecherin, ob die Beleuchtung an den Adventsabenden früher abgestellt wird. Einzelne Tannenbäume könnten auch wegfallen. Die Weihnachtsbäume am städtischen Weihnachtmarkt sowie vor dem Alten Rathaus sind aber fest geplant. Es soll energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz kommen.

Grundlage dafür ist die Energiesparverordnung des Bundes, die die Beleuchtung von Denkmälern verbietet, für Weihnachtsbeleuchtungen allerdings keine exakten Vorgaben macht.

Natureisbahn tabu

Nicht in Frage kommt für Regensburg eine Natureisbahn. Stattdessen könnte in den Monaten Januar und Februar eine Eisbahn aus Kunststoff in Betrieb genommen werden. Nach Angaben der Stadt würde eine solche Bahn deutlich weniger Energie verbrauchen.

Wörth an der Donau schaltet ab

Eine Umfrage von BR24 ergab, dass in Wörth an der Donau schon sicher ist, dass es keine Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt gibt. Dort hatte der Umweltausschuss des Stadtrats mit einer Gegenstimme entschieden, auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Auch das Schloss in Wörth wird während der Nacht nicht mehr dauernd angestrahlt, sondern nur noch an Weihnachten.

Amberg und Weiden: Entscheidungen stehen noch aus

Bei anderen Städten in der Oberpfalz, etwa Amberg und Weiden, hieß es, dass erst in den nächsten Stadtratssitzungen eine Entscheidung über die Weihnachtsbeleuchtung fällt.