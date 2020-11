Weihnachtsbeleuchtung in Passau üppiger als sonst

Passau erstrahlt in besonderem Glanz: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde eingeschaltet. Punkt 18 Uhr hat Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) unter dem Motto "Eigschoit is" den großen roten Knopf gedrückt. In der Fußgängerzone mit ihren Nebengassen und in der gesamten Altstadt gingen 250.000 kleine Lichter an.

Beleuchteter Baustellenkran

Damit falle die Weihnachtsbeleuchtung heuer etwas üppiger aus als die letzten Jahre, sagte Elisabeth Salwiczek von City Marketing Passau (CMP) dem BR. Sogar der über 40 Meter hohe Kran auf der Baustelle bei der Sparkasse in der Mitte der Fußgängerzone erstrahlt weihnachtlich.