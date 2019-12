Weihnachtsbeihilfe Kaufbeuren: Gutscheine für bedürftige Kinder

Bild

Familien mit finanziellen Engpässen bekommen in Kaufbeuren in der Vorweihnachtszeit Gutscheine geschenkt - für jedes Kind gibt es 50 Euro. Die Familien können die Gutscheine dann in ausgewählten Geschäften einlösen. Die Stadt kostet das fast nichts.

© BR/Rupert Waldmüller