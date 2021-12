Weihnachtsbaum zum Leihen: Schmücken, feiern, zurückverpflanzen

Eine kleine Weihnachtsbaumschonung am Rande von Tauberbischofsheim. Zehn Tannenbäume ragen etwas über anderthalb Meter groß aus dem Erdreich heraus. Doch niemand wird die Bäume so schnell fällen, denn sie hätten ihren Zweck bereits erfüllt, erklärt die Wirtschaftsförderin der Stadt Sabine Münch. Man wolle auf natürliche Weise den Weihnachtsschmuck in der Innenstadt aufhübschen - mit Tannenbäumen im Topf, die auch anschließend eingepflanzt werden können, sagt Münch: "Die also eine Zeit lang als Dekoration dienen und dann anschließend im Wald weiter vor sich hinwachsen können."

Wenige Weihnachtsbäume sind bio-zertifiziert

Weniger als zehn Prozent der Weihnachtsbäume kommen in Deutschland direkt aus dem Wald. Stattdessen sind zwischen 30.000 und 50.000 Hektar Fläche mit Weihnachtsbäumen bepflanzt – der Großteil davon in eigens angelegten Plantagen. Ein weiterer Fakt: Weniger als ein Prozent der Weihnachtsbäume sind bio-zertifiziert.

Das Projekt in Tauberbischofsheim steht unter dem Motto Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit - und das ohne große Kosten für die Händler, die sich einen solchen Baum vor die Tür oder ins Geschäft stellen können. Noch dazu ohne Entsorgungsaufwand, weil die Bäume danach vom Städtischen Bauhof abgeholt und an ausgewählten Plätzen wieder eingepflanzt werden. Die Besitzer auf Zeit müssen lediglich einen geeigneten Topf organisieren. Auch dürfen sie das regelmäßige Gießen nicht vergessen. In Deutschland werden derzeit etwa zehn bis zwölf Prozent der Weihnachtsbäume im Topf gekauft.

Anbieter für Privatkunden derzeit noch selten

Durch Leihbäume können auch Müll gespart und die Entsorgungsbetriebe entlastet werden - eigentlich ein recht stimmiges Konzept. Doch funktioniert das auch für Privatpersonen? Die Leih-Anbieter in Deutschland sind rar gesät und man sollte sich mit den Serviceleistungen genauer beschäftigen. Die "Weihnachtsbaumfreunde" in Mainz zum Beispiel verschicken ihre Topf-Bäume deutschlandweit in Kartons, mit denen sie später wieder zurückgeschickt werden sollen.

Sie haben extra darauf geachtet, dass ihre Nordmanntannen auch im Topf gewachsen sind, anders als einfach nur in den Topf gesteckte Bäume, die bereits zu sterben beginnen, sobald sie aus der Erde gezogen werden.

Und auch die Betreiber des Onlineshops "Paderbäumchen" in Paderborn haben mit der Zeit ihre Erfahrungen gemacht, wie das nachhaltige Konzept besser aufgehen kann, erklärt Betreiberin Britta Horstschäfer: "Wenn man das jetzt nur als reinen Marketing-Gag sehen würde, wäre das auf Dauer gesehen doch recht witzlos. Das muss schon ein ernsthaft gemeintes Konzept sein. Gerade was das Überleben angeht. Im ersten Jahr war das schon recht mager, da viele Kunden das mit dem Gießen nicht so ernst genommen haben. Und das haben wir seit 2015 auf jeden Fall optimiert. Da haben wir auch gemerkt, dass die Bäume dadurch natürlich bessere Überlebens-Chancen haben."

Verantwortungsvolle Baum-Pflege vorausgesetzt

Der Weihnachts-Leihbaum ist eine Frage des Vertrauens. Denn wer etwas verleiht, hofft natürlich auch, dass es von den Anderen dementsprechend gepflegt wird und heil wieder zurückkommt. Weihnachten – das Fest der Achtsamkeit. Und natürlich spielt die Regionalität eine entscheidende Rolle. Verleihen gerne, aber vielleicht eher nicht so weit weg? Denn aus ökologischer Sicht macht es natürlich wenig Sinn, sich den Leihbaum mit einer Spedition durch die ganze Republik schicken zu lassen.

"Der Konsument braucht Unterstützung. Es gibt diesen Begriff der Konsumarbeit, das heißt, wenn wirklich jemand verantwortungsvoll konsumieren will, muss er sich Arbeit machen und möglichst die Informationen beschaffen, die er braucht, um dann eine verantwortliche Entscheidung treffen zu können," meint Johannes Wallacher, Professor für Wirtschaftsethik an der Hochschule für Philosophie in München. Mit der Aktion Nachhaltiger Weihnachtsbaum" in Tauberbischofsheim könne zudem auch etwas fürs Klima getan werden, wenn die Bäume weiterwachsen könnten, meint Münch.