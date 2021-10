Weihnachtsbaum im Oktober: Die Suche nach der perfekten Tanne

Auf der Christbaumplantage in Heinersreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz – gleich an der Grenze zum oberfränkischen Landkreis Bayreuth – grasen seit einigen Monaten Shropshire Schafe. Das ist eine ganz besondere Rasse mit einem klaren Vorteil: Die Schafe ersetzen den Rasenmäher und damit auch die Nutzung von Diesel in der Nähe der Bäume.

Weihnachtsbäume auf der Familienplantage

"Nachhaltigkeit ist uns einfach wichtig. Alle reden immer von Bio und regionalen Produkten. Da sollte man dann auch keinen gespritzten Baum im Wohnzimmer an Weihnachten stehen haben", sagt Jörg Teufel. Gemeinsam mit seiner Frau Michaela, deren Schwester Simone und ihrem Mann Andreas hilft er in seiner Freizeit auf der Familienplantage mit. Geschlagen werden nur die Bäume, die wirklich gebraucht werden. Unverkaufte Bäume bleiben stehen und sind Lebensraum für Vögel und andere Tiere. Die Bäume sind ungespritzt und unbehandelt. "Wir nutzen keine Insektizide oder Fungizide. Wir finden in den Bäumen so immer wieder Vogelnester und auch Spinnennester – alles Natur pur", so Jörg Teufel.

Christbaumverkauf als Projekt für die Rente

Die Idee zur Christbaumplantage hatte Herbert Hagn, der Vater von Simone und Michaela, vor zehn Jahren. "Meine Frau wollte immer den perfekten Baum. Also habe ich gedacht: Wir pflanzen selber an, dann ist er auf jeden Fall dabei. Außerdem ist es mein Projekt für die Rente, damit mir nicht langweilig wird", schmunzelt Herbert Hagn. Es ist das vierte Jahr, in dem die Familie Bäume zum Verkauf anbieten kann. "Am Anfang waren es nur ganz wenige, aber langsam spricht es sich rum", sagt Jörg Teufel. Für den Christbaumverkauf nehmen sich die Familienmitglieder alle extra Urlaub. Und auch die Enkelkinder helfen schon mit, wo es geht.

Über 3.000 Weihnachtsbäume

Für die Landwirtschaft wäre die Wiese aufgrund ihrer Beschaffenheit nur sehr umständlich nutzbar gewesen. Auf der Fläche stehen mittlerweile weit mehr als 3.000 Bäume in allen Größen. Überwiegend Nordmanntannen und Blaufichten. "Mit der Weißtanne hatten wir kein Glück, die wächst hier einfach nicht gut", sagt Andreas Helldörfer. Die Nordmanntanne ist aufgrund ihrer weichen Nadeln bei den Kunden sehr beliebt. Der Vorteil der stacheligen Blautanne: "Die hält Haustiere und Kleinkinder fern", lacht Jörg Teufel.

Baum aussuchen und frisch geschlagen abholen

Und so funktioniert das Aussuchen des Weihnachtsbaums: Am Eingang steht ein kleines Häuschen. Hier können sich die Kunden ab sofort eine Schere und einen Stift holen und dann auf die Suche nach ihrem perfekten Baum machen.

Familienmitglieder sind immer wieder vor Ort und beraten auch gerne. Die Bäume, die zum Verkauf stehen, wurden markiert. Die Farbe der Banderole steht für den Preis. Zwischen 15 und 35 Euro verlangt die Familie für ihre Bäume. "Wenn wir auszeichnen, diskutieren wir oft lange, was man für welchen Baum verlangen darf. Der Papa würde sie am liebsten alle für 15 Euro verkaufen", lacht Simone Helldörfer.

Wer seinen Baum gefunden hat, schneidet die Zahl am Baum ab und wirft sie in den vorgesehenen Briefkasten mit seinem Namen. "Wir fangen im Oktober an, weil viele einfach jetzt schon ihren Baum aussuchen wollen", so Jörg Teufel. Geschlagen werden die Bäume dann aber erst kurz vor dem 3. Adventswochenende und zur Abholung bereitgemacht.

Christbaum schlagen bei Vollmond

Und eine Besonderheit gibt es noch in diesem Jahr. "Wir hatten tatsächlich schon eine Kundin, die ihren Baum bei Vollmond schlagen wollte, weil er dann angeblich länger hält", erzählt Jörg Teufel. Vollmond ist in diesem Jahr am 4. Advent. Und genau deshalb bietet die Familie ein gemeinsames Baumschlagen ab 18 Uhr an. Mit Glühwein und Vollmond.

Und nach Weihnachten? Da gibt es bei Abholung der Bäume gleich noch eine Idee zur Nachnutzung der Christbäume dazu. Eine Bastelanleitung und Adressen von Ziegenhaltern, die sich über eine Baumspende freuen.