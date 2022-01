Christbaum-Entsorgung: Anlaufstellen und Regeln

Bis Lichtmess am zweiten Februar dürfte der Weihnachtsbaum laut Brauch im Haus bleiben. Bei den meisten fliegt der nadelnde Baum aber doch schon recht bald nach Weihnachten raus. Einfach auf die Straße werfen, ist verboten - für die Entsorgung gibt es aber genügend andere Möglichkeiten.

Weihnachtsbaum nur ohne Schmuck entsorgen

Weihnachtsbäume können an Wertstoffhöfen in ganz Oberbayern abgegeben werden. Das Wichtigste dabei: Der Baum muss abgeschmückt sein – also ohne Kerzen, Kugeln, Lichterketten oder Lametta. Außerdem bieten einige Städte und Gemeinden im Januar zusätzliche Sammelstellen an. In Ingolstadt gibt es etwa vier Christbaum-Abgabestellen in der Innenstadt.

Viele Sammelstellen in München

In München sind es knapp 20 öffentliche Plätze, die als Christbaum-Deponie dienen, zum Beispiel der Mariahilfplatz, der Stephansplatz oder der St.-Anna-Platz. Zudem können Bürger in der Landeshauptstadt ihre Bäumchen bis zwölften Januar auch bei zahlreichen Schulen und Kindertagesstätten abgeben.

Weihnachtsbaum bequem abholen lassen

Noch bequemer läuft es im Landkreis Dachau und vielerorts im Landkreis Altötting. Dort kann man sich anmelden, damit der Weihnachtsbaum direkt an der Haustüre abgeholt wird. Im Raum Altötting bietet diesen Sammelservice zum Beispiel die Jugendfeuerwehr in Kastl, Mehring oder Feiching an.

Baum im eigenen Garten recyclen

Wer einen Garten hat, kann mit den Christbaumzweigen empfindliche Pflanzen abdecken oder zu einem Reisighaufen aufrichten, damit Kleintiere darin Schutz finden.