Weihnachtsbäume in 360-Grad Ansicht online shoppen

Weihnachtsbäume sehr beliebt in Corona-Zeit

Den beiden Weihnachtsbaumverkäufern fällt in diesem besonderen Jahr auf, dass die Bäume früher bestellt werden als üblich. Auch in der sogenannte Weihnachtsbaumzentrale in Regensburg bestätigt uns Horst Niesner dieses Phänomen. Die Frequenz sei schon im November höher gewesen als im Vorjahr. "Die Bäume werden knapp, letztendlich gehen wir davon aus, dass eine Woche früher als gewöhnlich Schluss sein wird mit dem Weihnachtsbaumverkauf." Die Leute sind wegen Corona mehr zu Hause und wollen sich es deshalb gemütlich machen, so erklärt sich Niesner den Andrang. Es würden in diesem Jahr auch Leute Weihnachtsbäume kaufen, die in den letzten Jahren keine hatten.