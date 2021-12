Artikel mit Video-Inhalten

Aigner in Weihnachtsansprache: "Demut ist angezeigt"

Landtagspräsidentin Ilse Aigner fordert in ihrer Weihnachtsansprache Demut von der Politik. Es gelte zu Fehlern, die in der Corona-Politik gemacht worden seien, zu stehen, so die CSU-Politikerin.