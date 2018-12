Weihnachtsansprache: Landtagspräsidentin wirbt für Respekt

In ihrer Weihnachtsansprache wirbt Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) für Respekt, Fairness und gegenseitiges Verständnis. Auch Meinungsunterschiede müsse man fair austragen. Damit grenzt sie sich auch von Populismus ab, der zu oft mit Halb- und Unwahrheiten arbeite.

"Was ich mit großer Skepsis sehe, ist die enorme Lust am Konflikt - an der Provokation um jeden Preis. Sie hat Einzug gehalten in die deutschen Parlamente. Und die Antwort der Politik kann nur lauten: Die Probleme der Menschen im Land zu lösen!" Ilse Aigner

Landtagspräsidentin betont Wert und Bedeutung seriöser Medien

Eine besondere Bedeutung misst die Landtagspräsidentin den Medien und verlässlichen Informationen zu. Sie empfiehlt, nicht alles zu glauben, was in sozialen Medien verbreitet werde. Soziale Medien hätten zwar die Welt verändert, dennoch stelle sich die Frage: "Ist es empfehlenswert, soziale Medien als alleinige Informationsquelle zu nutzen?" Aigner wirbt dafür, sich aus bewährten Medienangeboten zu informieren.

"Ich jedenfalls will in keiner Gesellschaft leben ohne Tageszeitungen, ohne unsere bewährten Nachrichtenformate in Funk und Fernsehen. Jede gute Debatte braucht verlässliche und vielfältige Informationen." Ilse Aigner

Lob für Dienst an der Allgemeinheit

Als besonders wichtig nennt Aigner das Engagement für das Gemeinwohl. Wer sich für andere einsetze, wie Feuerwehrleute, Mitarbeiter in Sozialämtern, Ärzte und Helfer in Notaufnahmen, Polizisten oder Soldaten, verdiene es, gewürdigt zu werden. Wie in den sozialen Netzwerken solle es dafür öfter mal ein "like" geben. Aigners Botschaft: "Sagen Sie ruhig mal danke!"

Das zu Ende gehende Jahr nennt die Präsidentin des bayerischen Parlaments ein gutes für Bayern. Nirgends seien weniger Menschen auf staatliche Hilfe angewiesen als in Bayern. Dafür hätten alle ihren Beitrag geleistet.

Die vollständige Ansprache der Landtagspräsidentin wird am 26.12.18 um 18:40 im bayerischen Fernsehen ausgestrahlt und um 20:05 im Hörfunkprogramm Bayern 1