Weihnachtsamnestie für 1.000 Häftlinge - außer in Bayern

Mehr als 1.000 Häftlinge in Deutschland sind kurz vor Weihnachten vorzeitig in die Freiheit geschickt worden. Als einziges Bundesland beteiligt sich Bayern, wie in den Vorjahren, nicht an der sogenannten Weihnachtsamnestie.