Weihnachtsaktion: Kaufbeuren schenkt mit Herz

Kindern mit kleinen Dingen eine große Freude machen - das ist die Aktion "Geschenk mit Herz" von humedica, Bayern 2 und Sternstunden. Seit 17 Jahren packen in ganz Bayern Kinder, Eltern, Schulen und Vereine Päckchen für die Aktion. 88.000 Pakete sind so allein im vergangenen Jahr zusammengekommen.

Die Päckchen verteilt die Kaufbeurer Hilfsorganisation zu Weihnachten an caritative Einrichtungen in Ost- und Südosteuropa, aber auch an bedürftige Kinder in Bayern. In diesem Jahr ist Kaufbeuren - Sitz der Organisation Humedica - Partnerstadt fürs Päckchenpacken.

Sammelstellen in Bayern nehmen Geschenke entgegen

Bis 12. November können Geschenke mit Herz noch an den vielen Sammelstellen in Bayern abgegeben oder bis Anfang Dezember per Post an Humedica geschickt werden. Mit einer Spende kann man die Aktion auch außerhalb Europas – etwa in Äthiopien, Sri Lanka, Haiti oder Simbabwe unterstützen.

Großer Aktionstag am Samstag

In der diesjährigen "Weihnachtspäckchenpartnerstadt" Kaufbeuren findet am Samstagnachmittag der große Geschenk-mit-Herz-Aktionstag statt.