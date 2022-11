Weihnachtsaktion "ANwichteln" startet in Ansbach

Ein schönes Buch, ein Spiel, ein T-Shirt oder vielleicht einen neuen Fußball – um Kindern aus bedürftigen Familien einen Weihnachtswunsch zu erfüllen, ruft das Diakonische Werk Ansbach ab heute zur diesjährigen Weihnachtsaktion "ANwichteln" auf. Dabei werden Spenderinnen und Spender gesucht, die Kindern aus bedürftigen Familien in Ansbach Weihnachtswünsche erfüllen möchten.

Geschenk soll maximal 25 Euro kosten

Die Wunschzettel der Kinder aus sozial schwachen Familien können heute sowie am kommenden Montag (21.11.22) und Mittwoch (23.11.22) beim Diakonischen Werk in Ansbach abgegeben werden. An der Aktion dürfen nur Kinder aus Familien teilnehmen, die staatliche Leistungen beziehen. Laut dem Diakonischen Werk muss vor Ort ein aktueller Bescheid vorgelegt werden. Die Kinder sollten nicht älter als zwölf Jahre sein, der Wert des Geschenkes soll 25 Euro nicht überschreiten.

Wünsche-Weihnachtsbaum steht ab 25. November bereit

Der Weihnachtsbaum mit den gesammelten Kinderwünschen steht vom 25. November bis 11. Dezember im Eingangsbereich des Behringershofes im Pfarramt am Johann-Sebastian-Bach-Platz 5. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann dort einen Zettel vom Baum nehmen und das verpackte Geschenk bis spätestens 12. Dezember im Pfarramt abgeben.