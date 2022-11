Weihnachts-Puppenspiel auf ukrainisch in Cham

Die Stadt Cham veranstaltet am Samstagnachmittag ab 14 Uhr eine besondere Puppentheater-Aufführung: Das Puppenspiel wird in ukrainischer Sprache gespielt und richtet sich vor allem an ukrainische Flüchtlingsfamilien mit Kindern ab zwei Jahren, die momentan in der Region leben.

Die Geschichte vom Wolf, dem Weihnachtsmann und den Kindern

Deutschsprachige Zuschauer sind natürlich auch willkommen, so die Stadt in ihrer Einladung zum Spiel. Gezeigt wird die "Geschichte vom Wolf, dem Weihnachtsmann und den Kindern" und zwar als interaktives weihnachtliches Puppentheaterstück. Es ist ein Stoff, der in der Ukraine sehr populär ist. Präsentiert wird das Stück von zwei Figurentheater-Spielerinnen aus der Ukraine: Anna Postarenko und ihrer Mutter. Beide haben bis zum Kriegsbeginn in Odessa ein Kulturzentrum betrieben.

Einstimmen auf die Weihnachtszeit

Mit dem Puppentheater-Nachmittag, der im Langhaussaal des Chamer Rathauses stattfindet, möchte die Stadt Cham ukrainischen Flüchtlingskindern eine Freude machen und sie in ihrer heimatlichen Sprache und einer Geschichte, die bei den Kindern des Landes fest zu Weihnachten gehört, auf diese besondere Zeit im Jahr einstimmen.

Der Eintritt zu dem Theaternachmittag ist frei. Der Langhaussaal ist über einen Treppenaufgang auf der Rückseite des Chamer Rathauses vom Kirchplatz St. Jakob her erreichbar.