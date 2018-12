Weihnachtliches Ostbayern am dritten Advent

Nur noch an diesem dritten Adventswochenende hat der Weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt in Neualbenreuth offen. Das traditionsreiche Angebot zieht sich vom historischen Marktplatz über die Scheune der Alten Posthalterei bis hin zum Sengerhof: Hier kann Ausstellern beim Korbflechten, Besenbinden oder Glasblasen über die Schulter geschaut werden.

Falkenberg

Einen Weihnachtsmarkt in historischer Kulisse bietet der Kunsthandwerkliche Adventsmarkt in Falkenberg. Drei Tage lang stellen Kunsthandwerker an diesem Wochenende ihre Werke vor. Die ganze Burg Falkenberg verwandelt sich am dritten Adventswochenende in eine Weihnachtsburg.

Nabburg

Beim historisch-romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck bei Nabburg treten am Samstag die "Oberpfälzer Schlossteufel" auf. Ab 17.30 Uhr treibt die Perchtengruppe ihr Unwesen. Der mittelalterliche Markt mit entsprechend gewandeten Standbetreibern kostet sechs Euro Eintritt, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Arrach

Kleines Jubiläum in Arrach im Bayerischen Wald: Hier findet am Samstagnachmittag zum zehnten Mal die Seeweihnacht statt. Der Seepark bietet die Kulisse für einen romantischen Weihnachtsmarkt. Besucher können eine Runde mit dem Pferdeschlitten drehen.

Schweinhütt

Ebenfalls nur noch dieses Wochenende öffnet die Schweinhütter Waldweihnacht ihre Pforten. Bei einem romantischen Krippenweg, Lagerfeuer und Wichteltreiben im Wald wird Weihnachtsstimmung verbreitet. Dafür setzt die Bayerische Eisenbahngesellschaft Sonderzüge auf der Strecke von Gotteszell nach Viechtach ein. Der Fahrplan kann unter www.waldbahn.de nachgeschaut werden. Alle Bahnfahrer erhalten beim Vorzeigen des Zugtickets an der Kasse einen Glühweingutschein.

Bayerisch Eisenstein

Einen internationalen Weihnachtsmarkt veranstaltet am vierten Adventssonntag der Grenzort Bayerisch Eisenstein. Ab 12 Uhr gibt es Schmankerl, Kunsthandwerk und Musik unter anderem aus Tschechien, Norwegen, den USA und Mexiko.