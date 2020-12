Weihnachtliche Lichteraktion fränkischer Landwirte

Holzschlitten, Christbäume und viele bunte Lichter: Rund 30 Landwirte aus dem Schweinfurter Umland haben sich am Samstagabend viel Mühe mit dem Schmücken ihrer Fahrzeuge gegeben. Dann fuhren sie – manche als Weihnachtsmann kostümiert – mit ihren Traktoren im Konvoi von Oberndorf nach Schweinfurt. Das Motto: "Ein Funken Hoffnung".

Landwirte brachten Spenden und Schoko-Nikoläuse

"Wir haben möglichst viele Altenheime und zwei Krankenhäuser auf die Strecke gelegt, um den Menschen eine Freude zu bereiten", sagt Organisator Sven May. Im Leopoldina-Krankenhaus gaben die Bauern außerdem rund hundert Schoko-Nikoläuse und Spenden für kranke Kinder ab. Ziel sei es, gerade in einer Zeit, in der viele Umzüge und Märkte ausfielen, Hoffnung zu verbreiten.

Hoffnung wollen die Landwirte sich mit der Aktion aber auch selbst zusprechen. Denn die wirtschaftliche Lage sei auf vielen Höfen hoffnungslos, so der Organisator der Schweinfurter Landwirte.

Traktoren-Konvoi auch in Hof

Durch die oberfränkische Stadt Hof fuhren am Samstagabend etwa 50 weihnachtlich beleuchtete Traktoren. Auch hier ging es den Initiatoren darum, den Bürgern Advents-Stimmung zu bringen und außerdem für Fairness gegenüber der Landwirtschaft zu demonstrieren. Die Landwirtschaft stehe seit Jahren unter Dauerfeuer, erklärte Veranstalter Martin Schmidt.

Die bundesweit an vielen Orten stattfindende Aktion der Bewegung "Land schafft Verbindung" will auf die schwierige Situation der heimischen Bauernhöfe aufmerksam machen und Verständnis für den Bauernhof nebenan wecken. Den Alltag bestimme allzu oft der Kampf mit der Bürokratie und der Preiskampf mit dem Handel.

(mit Material von News5)