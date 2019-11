Weihnachtliche Grüße in der Münchner S-Bahn

Es ist ein Weihnachtsgeschenk für die Kunden der Münchner S-Bahn: An den vier Adventssonntagen und auch an Heiligabend können die Fahrgäste zu den üblichen Durchsagen ein eigens für die S-Bahn geschriebenes Gedicht und einen Weihnachtsgruß aus dem Lautsprecher hören.

Bekannte S-Bahn-Stimmen schicken Grüße

Gesprochen haben die Weihnachtsgrüße die Regina Wallner und Graham Baxter - sie sind seit zehn Jahren die Stimmen der Münchner S-Bahn: Regina Wallner, die auch in der BR-Verkehrsredaktion arbeitet, informiert die Kunden auf Deutsch über die nächste Haltestelle oder die Umsteigemöglichkeiten. Der gebürtige Brite Graham Baxter übernimmt die englischen Durchsagen. Anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums durften sie in dieser Woche die Weihnachtsgrüße aufzeichnen.

Weihnachtsgeschenk für die Fahrgäste

Jeden Sonntag gibt es eine neue Strophe des Gedichts auf Deutsch - und auf Englisch "nur" Weihnachtsgrüße, denn in England feiere man die Adventszeit nicht so sehr wie bei uns und auch mit dem Dichten sei das nicht so leicht geworden, sagt Bernhard Weinstein, der Marketing-Leiter der S-Bahn. Er hofft darauf, dass sich die Fahrgäste inmitten des vorweihnachtlichen Stresses und Trubels über die Überraschung freuen.

"Das ist etwas Positives. Die Leute werden sich freuen. Das ist unser Geschenk zu Weihnachten an unsere Fahrgäste." Bernhard Weinstein, Marketing-Leiter der S-Bahn München

Vielleicht auch Ostergrüße?

Die S-Bahn will mit der Aktion testen, wie die Fahrgäste auf die Grüße aus dem Lautsprecher reagieren. Wenn sie gut ankommen, gibt es vielleicht im kommenden Jahr auch ein Oster-Gedicht.