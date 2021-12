Weihnachten und Silvester: Was gilt und was noch unklar ist

Mit Blick auf Weihnachten sind sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einig: Die Bundesbürger sollen die Festtage im Kreis der Familie genießen können. Es gebe keinen Weihnachtslockdown, allerdings mache "Weihnachtsvorsicht" Sinn, gab Söder als Devise aus. Übereinstimmend appellieren Politiker und Mediziner an die Bevölkerung, sich vor dem Familientreffen zu testen, sowie auf Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

Mit Blick auf die Infektionslage gibt die Politik aber auch ein gewisses Maß an Vorsicht für Weihnachten und Silvester vor - durch konkrete Beschränkungen. Ein großer Teil der für die Festtage und den Jahreswechsel geltenden Regeln steht in der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung, einige sind nach dem Bund-Länder-Gipfel aber noch offen - wann die Staatsregierung sie festlegt, ist bisher unklar. Ein Überblick:

Kontakte: Verschärfung für alle

Weihnachten: Für Treffen von ausschließlich Geimpften und Genesene gibt es an Weihnachten noch keine größeren Einschränkungen: Die Personenobergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 im Freien dürfte bei Weihnachtsfeiern im Kreis der Familie keine Rolle spielen. Diese Regelung gilt allerdings nur bis einschließlich 27. Dezember, dann greift in Bayern die von Bund und Ländern beschlossene Verschärfung - die somit beispielsweise beim jüdischen Lichterfest Chanukka (ab 28. Dezember) oder bei orthodoxen Weihnachtsfeiern (7. Januar) eingehalten werden muss (s.u.).

Silvester: Am 28. Dezember treten in Bayern - wie von Bund und Ländern beschlossen - strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft, auch um größere Silvesterfeiern zu verhindern. Für Geimpfte und Genesene gilt dann, dass sie sich maximal zu zehnt treffen dürfen - drinnen wie draußen. Der Beschluss des Corona-Gipfels sieht vor, dass Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden. Bayern wird dieses Mal offenbar keinen Sonderweg gehen: Ministerpräsident Söder kündigte an, der Freistaat werde diese Altersgrenze übernehmen.

Weihnachten und Silvester: Es bleibt weiterhin bei den strengen Kontaktbeschränkungen für alle Treffen, an denen mindestens ein weder Geimpfter noch Genesener teilnimmt. Dann dürfen Angehörige eines Haushalts höchstens zwei Menschen aus einem anderen Hausstand treffen. Ausgenommen sind davon in Bayern bisher Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten. Ob und wann diese Altersgrenze auf 14 Jahre angehoben wird, konnte das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch auf BR-Anfrage nicht beantworten.

Gastronomie: Sperrstunde und 2G

Grundsätzlich gilt in Restaurants, Wirtshäusern und Cafés in Bayern die 2G-Regel - drinnen wie draußen: Zutritt haben ausschließlich Geimpfte und Genesene. Übergangsweise erlaubt eine Ausnahmeregelung auch minderjährigen Schülerinnen und Schülern einen Gastro-Besuch.

Weihnachten: Seit einigen Wochen muss die Gastronomie in Bayern bereits um 22 Uhr schließen. Diese Sperrstunde gilt auch an den Weihnachtstagen - das sollte beim Restaurantbesuch mit der Familie mit eingeplant werden.

Silvester: Für den Jahreswechsel gibt es eine Ausnahme: In der Silvesternacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2022 ist die Sperrstunde aufgehoben.

Private Feiern in der Gastronomie: Für private Feiern in der Gastronomie ist derzeit 2G plus vorgeschrieben: Genesene und Geimpfte brauchen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test. Die Auslastung ist begrenzt: Es dürfen nur so viele Menschen eingeladen werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Am Tisch entfällt der Mindestabstand. Unklar ist hier aber, was ab dem 28. Dezember gelten wird: Bleibt es bei der bisherigen Regelung oder greift die Kontaktbeschränkung (maximal zehn Personen) auch in gastronomischen Betrieben? Eine Antwort der Staatsregierung stand am Mittwochabend noch aus.

Freizeit und Kultur: 2G oder 2G plus

Für Kino-, Theater-, Museumsbesuche, Kegeln und andere Freizeitangebote in Innenräumen gilt 2G plus: Geimpfte und Genesene brauchen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test. Diese Testpflicht entfällt nur für Menschen, die vor mehr als 14 Tagen ihre Booster-Impfung bekommen haben.

Bei Aktivitäten, die vorwiegend im Freien stattfinden, ist 2G vorgeschrieben, beispielsweise beim Besuch von Zoos, botanischen Gärten, Ausflugsschiffen, Freizeitparks. Dort benötigen vollständig Geimpfte oder von Corona Genesene keinen Testnachweis.

Ausgenommen von der 2G- und 2G-plus-Regelung in Bayern sind aktuell nur Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren und drei Monaten - damit ist die Altersgrenze niedriger als in vielen anderen Bundesländern. Ob sie in Bayern möglicherweise auf 14 Jahre angehoben wird, konnte das Gesundheitsministerium bis Mittwochabend nicht beantworten.

Clubs und Diskotheken sind komplett geschlossen.

Zum Überblick: Was Bund und Länder wegen Omikron beschlossen haben

Feiern im Freien

Kein Feiern und kein Alkohol: Die aktuelle bayerische Corona-Verordnung verbietet das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen. Darüber hinaus darf auf "den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten", kein Alkohol konsumiert werden. Für welche Plätze und Straßen das konkret gilt, legen jeweils die Kreisverwaltungsbehörden fest.

Ansammlungsverbot zum Jahreswechsel: An Silvester sind ab 15.00 Uhr bis 1. Januar, 9.00 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Menschen auf öffentlichen publikumsträchtigen Plätzen und ihrer Umgebung verboten. Sobald mehr als zehn Personen zusammenkommen, muss sich die Gruppe laut Corona-.Verordnung "unverzüglich zerstreuen". Auch hier legen die Kommunen die betroffenen Plätze fest.

Kein Feuerwerk: Schon vor Wochen hatten Bund und Länder beschlossen, dass es auch heuer ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geben wird. Das bayerische Kabinett hat darüber hinaus ein Feuerwerksverbot "auf besonders publikumsträchtigen öffentlichen Plätzen" formal ermöglicht.

Gottesdienste: Die Gemeinden entscheiden

Gottesdienste besuchen dürfen in Bayern weiterhin auch Ungeimpfte. Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften können dabei zwischen zwei Modellen wählen: mit oder ohne 3G-Nachweis.

Wird kein Impf-, Genesenen oder Testnachweis verlangt, müssen Besucher einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu Menschen aus anderen Haushalten einhalten. Daraus ergibt sich dann auch die Teilnehmer-Obergrenze. Lässt die Kirchengemeinde nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in den Gottesdienst, dürfen die Kirchen ohne Abstand gefüllt werden. Die Maskenpflicht am Sitzplatz entfällt nur, wenn zwischen Angehörigen verschiedener Haushalte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Besuch im Pflegeheim: Nur mit Test

Wer Verwandte oder Angehörige im Krankenhaus, Alten- oder Pflegeheim besuchen will, braucht einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest. Das ist im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes festgelegt. Der Impfstatus spielt dabei keine Rolle, auch geboosterte Menschen müssen sich vor dem Besuch testen lassen.