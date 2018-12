25.12.2018, 12:37 Uhr

Weihnachten mit den Regensburger Domspatzen

Die Regensburger Domspatzen sind an Weihnachten gefordert: Sie sangen in der Christmette, die live im Netz übertragen wurde, und am ersten Weihnachtsfeiertag im Pontifikalamt. Die Domspatzen gestalten noch zwei weitere Feiern.