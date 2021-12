Weihnachten in Schwaben: Brennender Kranz, Campus Cat in Not

Über Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage hatte die Polizei in Schwaben einiges zu tun. So etwa hatte ein Autofahrer in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu seinen Wagen rundherum mit einer Lichterkette verziert. Als er damit an einer Polizeistreife vorbeikam, wurde er von den Beamten gestoppt und kontrolliert.

Autofahrer dekoriert Wagen mit Lichterkette: Bußgeld

Laut Polizei muss der Weihnachtsfreund ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro zahlen, denn die Lichterkette habe das Erscheinungsbild des Autos so verändert, dass die Beamten dies als Gefahr für die Verkehrssicherheit sahen. Der Mann musste den leuchtenden Festtagsschmuck abnehmen.

Campus Cat in Uni Augsburg eingesperrt

Große Aufregung dann an Heiligabend um die "Campus Cat" an der Augsburger Uni: Der bei den Studierenden sehr beliebte rote Kater war aus Versehen in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingesperrt worden. Die Besitzerin hatte den Kater durch ein Fenster in einem der Büroräume entdeckt und die Polizei alarmiert. Die konnte Campus Cat daraufhin befreien. "So schnell werde ich diesen Heiligabend nicht mehr vergessen!", teilt Campus Cat auf seiner Facebook-Seite mit.